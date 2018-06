Artprice et Artmarket ont gagné sur les réseaux sociaux avec +590% de croissance sur le 2S 2017/1S2018 et 2,3 millions d'abonnés

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/644091/Artprice_Logo.jpg )



Pari réussi, en exactement 12 mois, au-delà de l'objectif avec 2,3 millions d'abonnés au 25 Juin 2018, avec 590% de croissance sur la période Juin 2017 / Juin 2018. Concernant l'Intranet chinois qui interdit les réseaux sociaux occidentaux, Artprice est cependant omniprésente en Chine avec son associé le groupe étatique chinois ARTRON / AMMA.

En effet de grands groupes internationaux cotés ont cru s'exonérer de la complexité des réseaux sociaux et subissent le retard fatal générant des préjudices économiques importants qui remettent en question leur position. Même avec un budget financier exceptionnel le retard accumulé ne peut pas être compensé du fait de l'architecture élaborée des réseaux sociaux. Certains groupes du S&P500 en sont des exemples probants.

Désormais l'empreinte sur les réseaux sociaux est l'un des paramètres primordiaux et vitaux pour qui veut préserver le capital entreprise et son avenir, avec bien évidemment, sa notoriété et visibilité à travers le Monde, ce qui est le cas d'Artprice en tant que Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art ainsi que sa Place de Marché Normalisée Artmarket.com .

C'est pour cette raison qu'Artprice a privilégié très tôt cet axe de communication, anticipant depuis longtemps le poids des réseaux sociaux dans son marketing, ses banques de données, ses équipes informatique et ses forces de ventes, forgeant chaque jour un peu plus son expérience dans les multiples réseaux sociaux pour générer des millions de nouveaux membres qualifiés pour les multiples abonnements payants à ses banques de données.

De plus, Artprice avait un budget limité qui lui a permis de sortir plus d'un million d'euros de résultat pour l'exercice 2017. Cette approche budgétaire est similaire pour 2018. C'est donc bien par la qualité de l'information unique au monde d'Artprice, sa notoriété et son ingéniosité informatique et humaine qui lui ont permis de gagner ce pari mondial avec un très faible budget passé en compte de charges.

Après la guerre sur les moteurs de recherches avec l'obtention de la pole position pour Artprice et Artmarket.com sur Google, il était nécessaire que la place de Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art se réplique sur les réseaux sociaux.

C'est chose faite, comme en atteste le bond de 590% de l'audience notamment sur le n°1 mondial Facebook, avec plus de 2,3 millions d'abonnés pour la page Artprice, ce qui la place parmi les pages les plus suivies au Monde. Pour information les pages de sociétés millionnaires en abonnés sur Facebook forment un club très restreint à l'échelle mondiale.

Sur Twitter, les tweets d'Artprice et d'Artmarket sont souvent retweetés ou likés par les acteurs les plus influents de la sphère mondiale du Marché de l'Art, ainsi que par les VIPs et Market Makers. Artistes, Musées, Galeries, Maisons de Ventes, Journalistes et Critiques d'Art etc. viennent, par leur engagement, propulser très positivement le nom d'Artprice sur leurs propres abonnés.

Atteindre de cette façon des millions d'amateurs, collectionneurs, professionnels de l'Art à travers le Monde économise un coût astronomique pour Artprice et renforce quotidiennement son empreinte numérique qui de plus est majorée par Google qui indexe uniquement les grands comptes certifiés des réseaux sociaux.

Les comptes Twitter certifiés Artprice et Artmarket ont selon les chiffres officiels Twitter dépassé 360 millions d'impressions sur une année mobile. Artprice et Artmarket comptent parmi leurs abonnés près de 100% des acteurs du Marché de l'Art quel que soit le pays.

Parmi les multiples comptes prestigieux twitter certifiés qui ont interagi (RT/ likes) avec les comptes twitter d'Artprice ou d'Artmarket certifiés, on note pour exemple sur un sondage représentant 3% de l'ensemble de ces comptes prestigieux:

Musée du Louvre FR avec 1,41 million abonnés, LACMA USA 1,11 million abonnés, Christie's worldwide 110k abonnés, Sotheby's worldwide 102k abonnés, Sotheby's Institute USA 12k abonnés, Phillips Auctions worldwide 40k abonnés, Bonhams Auctions worldwide 41k abonnés, Van Gogh Museum Hollande 1,66 million abonnés, Guggenheim Museum NY USA 3,62 millions d'abonnés, Paul Getty Museum LA USA 3,23 millions d'abonnés, Whitney Museum NY USA 1,09 million abonnés,

Museum of Fine arts Boston usa 384k abonnés, Heritage Auction USA 58k abonnés, Louvre Abu Dhabi UAE 47k abonnés, Musée d'Orsay FR 680k abonnés , MAXXI IT 202k abonnés, Queens Museum NY USA 160k abonnés, Frieze Fairs London 156 k abonnés, Mory Art Museum Japan 162k abonnés, Le Figaro FR 2,95 millions abonnés, Centre Pompidou FR 1,04 million abonnés, Musée Hermitage Russie 1,02 million abonnés, Guggenheim Museum Bilbao ES 365k abonnés, Biennale di Venezia IT 710k abonnés,

San Francisco MOMA USA 643k abonnés, Brooklyn Museum NY USA 695k abonnés, Asian Art Museum USA 302k abonnés, Château de Versailles FR 450k abonnés, Musée Rodin FR 30k abonnés, FIAC FR 33k abonnés, Artspace NY USA 217k abonnés, Ai Weiwei "worldwide" 372k abonnés, White Cube London UK 117k abonnés, MOCA Los Angeles USA 243k abonnés, Palazzo Grassi IT 29k abonnés, Gagosian worldwide 398k abonnés, Serpentine Galleries UK 150k abonnés,

Fondation Louis Vuitton FR 30k abonnés, Drouot FR 9k abonnés, Artcurial FR 10k abonnés, Musée d'Art Contemporain de Montréal CA 38k abonnés CA, Arte FR/DE 1,14 million abonnés, Mucem FR 19k abonnés, The Art Newspaper worldwide 379k abonnés, Jeu de Paume FR 63k abonnés, Pace Gallery worldwide 133k abonnés, Musée des beaux-arts du Canada CA 17k abonnés, Albertina Museum Autriche 16k abonnés,

Memorial Art Gallery USA 35k abonnés, Nelson Atkins Museum 47k USA abonnés, Le Grand Palais FR 798k abonnés, Palais de Tokyo FR 515k abonnés, Jerry Saltz critique NY USA (Prix Pulitzer) 511k abonnés, Fondation Cartier FR 71k abonnés, Kelly Crow (WSJ) USA 26k abonnés, Valérie Duponchelle FR Critique Le Figaro 9k abonnés, Judith Benhamou-Huet Critique et Curatrice 5k abonnés, La Villette FR 15k abonnés, Petit Palais FR 64k abonnés, Biennale of Sydney AUS 25k abonnés, Rockefeller Center NY USA 69k abonnés, Roberta Smith USA Critique NYT 39k abonnés, Musée du Luxembourg FR 49k abonnés ...

L'interaction de ces comptes prestigieux constitue bien une recommandation et une adhésion très longue à conquérir car leurs auteurs en sont très peu coutumiers voire pas du tout.

Au-delà de ses recommandations prestigieuses qui n'ont pas de prix et qui n'existent pas dans le monde du marketing, ce sont bien des dizaines de millions de nouveaux clients influents à haut pouvoir d'achat sur la Marché de l'Art qu'Artprice et Artmarket peuvent saisir.

