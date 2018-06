ASCO 2018: PharmaMar présente de nouveaux résultats avec la lurbinectédine administrée en agent unique chez des patients souffrant d'un cancer du poumon à petites cellules récidivant

L'essai panier de phase II , qui a commencé avec le recrutement de 15 patients souffrant d'un cancer du poumon à petites cellules , a été étendu après obtention d'une réponse positive et vise désormais la participation de 100 sujets .

Sur un total de 61 patients, une réponse objective a été observée chez 39 , 3% d'entre eux , avec une durée de réponse médiane de 6 , 2 mois et une médiane de survie globale ( SG ) de 12 mois .

Le critère d'évaluation principal de l'étude est le taux de réponse objective (TRO) ; parmi les critères secondaires figurent entre autres la durée de réponse, la survie sans progression, la survie globale et le profil de sécurité.

PharmaMar (MCE: PHM) a annoncé aujourd'hui que de nouvelles données relatives à la cohorte de patients souffrant d'un cancer du poumon à petites cellules récidivant et obtenues dans le cadre de la phase II de l'étude panier réalisée avec la lurbinectédine en agent unique seraient présentées lors du congrès annuel de l'ASCO (American Society of Clinical Oncology), qui se tient du 1[er] au 5 juin à Chicago.

L'essai multicentrique de phase II évalue la sécurité et l'efficacité de la lurbinectédine dans le cas de différentes tumeurs solides, parmi lesquelles le cancer du poumon à petites cellules, récidivant après une chimiothérapie de première intention. Cet essai a débuté avec le recrutement de 15 patients et a été étendu à 100 patients après l'observation de 5 réponses positives chez les 15 premiers patients. Le critère d'évaluation principal de l'essai est la mesure du taux de réponse globale ; les critères secondaires également évalués consistent notamment en la durée de réponse, la survie sans progression, la survie globale et le profil de sécurité.

PharmaMar présentera les résultats obtenus auprès des 61 patients évalués sur les 72 patients recrutés jusqu'ici dans le résumé intitulé « Efficacité et sécurité de la lurbinectédine (PM1183, Zepsyre®) dans le cas d'un cancer du poumon à petites cellules (CPPC) : résultats d'une étude de phase 2 » (résumé#8570). Un taux de réponse objective de 39,3% a été observé chez ces patients.

La durée de réponse médiane se montait à 6,2 mois et la médiane de survie globale, à 12 mois.

En ce qui concerne le profil de sécurité, l'effet indésirable le plus courant était la myélosuppression : 39% des patients ont présenté une neutropénie de grade 3 à 4 et 9% d'entre eux, une neutropénie fébrile. Aucun décès d'origine toxique n'a été enregistré.

« Les patients souffrant d'un cancer du poumon à petites cellule observés dans le cadre de cette étude réagissent favorablement au traitement par la lurbinectédine administrée comme agent unique. Nous avons constaté que cette molécule était active dans ce groupe de patients ; néanmoins, nous espérons collecter davantage d'informations une fois que le recrutement sera terminé et que nous pourrons évaluer l'ensemble des patients », a déclaré le Dr. Arturo Soto, directeur du développement clinique au sein de l'unité Oncologie de PharmaMar.

Les études qui seront présentées à l'occasion du congrès sont disponibles à l'adresse http://abstracts.asco.org

À propos de la lurbinectédine

La lurbinectédine est un composé en phase de recherche clinique. C'est un inhibiteur de l'enzyme ARN polymérase II. Cet enzyme est essentiel pour le processus de transcription, hyperactif dans les tumeurs présentant une addiction à la transcription.

À propos de PharmaMar

Basée à Madrid, PharmaMar est l'une des plus grandes sociétés biopharmaceutiques au monde œuvrant dans la découverte et le développement de médicaments anticancéreux innovants basés sur des produits marins. La société possède une vaste gamme de médicaments candidats et un important programme de R&D en oncologie. PharmaMar développe et commercialise YONDELIS® en Europe et compte d'autres programmes au stade clinique en cours de développement pour plusieurs types de cancers solides et hématologiques : Zepsyre® (PM1183), plitidepsine, PM184 et PM14. PharmaMar est une société biopharmaceutique mondiale possédant des filiales en Allemagne, en Italie, en France, en Suisse, au Royaume-Uni, en Belgique, en Autriche et aux États-Unis. PharmaMar détient d'autres sociétés en propriété exclusive : GENOMICA, l'une des sociétés de diagnostics moléculaires les plus importantes ; Sylentis, qui se consacre à la recherche d'applications thérapeutiques de l'extinction de gène (RNAi) ; et deux autres entreprises chimiques, Zelnova Zeltia et Xylazel. Pour en savoir plus sur PharmaMar, veuillez consulter le site http://www.pharmamar.com.

