Association for Free Research and International Cooperation (Afrique): Madagascar attend les résultats des élections

Le premier tour des élections présidentielles à Madagascar a pris fin. Des bureaux de vote ont été fermés à 17 heures, heure locale. Malgré de longues files d'attente, aucune anomalie n'a été détectée dans les sondages, - selon Al Jazeera (https://www.aljazeera.com/news/2018/11/madagascar-votes-presidential-elections-bid-poverty-181107055749476.html ).

Le ministère malgache de l'Intérieur a indiqué ce mercredi, peu avant midi, que le taux de participation avoisinne les 40, - selon L'info.re (https://www.linfo.re/ocean-indien/madagascar/election-presidentielle-a-madagascar-40-des-electeurs-ont-vote ).

A 21 heures heure locale CENI a annoncé les résultats préliminaires du vote. Selon eux, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina vont narine dans la narine dans la capitale. Cependant, Rajoelina est le leader sur les Îles.

Rappelons que les élections ont été suivies par 15 mille observateurs internationaux.

Au premier tour des élections présidentielles participent 36 candidats, dont trois sont d'anciens présidents du pays (Marc Ravalomanana, Hery Rajaonarimampianina et Andriy Rajoelina). Si aucun candidat n'obtient 50% des voix, un second tour aura lieu le 19 décembre 2018.

