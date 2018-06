Aux Cannes Lions, Braze (anciennement Appboy) demande aux marques de poursuivre leur transformation

« Les clients interagissent avec les marques comme ils l'entendent, quand ils l'entendent », explique Marissa Aydlett, vice-président exécutif du marketing chez Braze (anciennement Appboy). « Les marques doivent pouvoir réagir et s'adapter aussitôt qu'il le faut, mais les entreprises exploitent des données désuètes, reposent sur des équipes en silos, et n'utilisent pas la technologie comme toile de fond. À chaque fois qu'une marque hésite, la valeur des données se détériorent. »

Rejoignez la transformation en prenant le magazine Braze au Girls' Lounge, qui offre l'éclairage de nos meilleurs cadres sur l'avenir des données, découvrez Rumble avec une classe de fitness inspirée de la boxe, et rafraîchissez-vous avec Frose Pops !

L'avenir, c'est ici et maintenant, la transformation est en marche. Pour être présent avec vos clients, capturer, archiver et prédire les points d'information clients cruciaux n'est plus un supplément intéressant, c'est un élément incontournable, qui fera toute la différence pour le bilan de votre entreprise.

Qui : Bill Magnuson, cofondateur et PDG ; Myles Kleeger, président et directeur de la clientèle ; Marissa Aydlett, vice-président exécutif du marketing

Quoi : « Breaking Down Silos: What It Takes To Be a Successful Leader » (Abattre les silos : ce qu'il faut pour être un bon leader » (animé par Marissa Aydlett), et « Unboxing the Magic: Personalized Experiences to Drive Loyalty » (Libérer la magie : des expériences personnalisées pour stimuler la fidélité)

Où : plusieurs endroits

Quand : du lundi 18 juin au vendredi 23 juin

À propos de Braze (anciennement Appboy)

Braze (anciennement Appboy) est une plateforme d'engagement de la clientèle qui offre des expériences de message via la distribution sélective, les courriels, les applis, etc. Braze a été conçu expressément pour le monde « mobile first » d'aujourd'hui et l'avenir de l'informatique ambiante de demain. Braze se démarque en étant la plateforme qui permet des flux de données en temps réel et continus, remplaçant des bases de données qui existent depuis des dizaines d'années et qui ne sont pas conçues pour le client à la demande et toujours connecté d'aujourd'hui. Avec des données, la technologie et des équipes travaillant à l'unisson, la plateforme Braze rend le marketing plus authentique, les marques plus humaines et les clients plus satisfaits à chaque expérience. Braze est une entreprise financée par le capital risque qui compte des centaines d'employés. Elle a des bureaux à New York City, San Francisco, Londres et Singapour. Plus récemment, nous avons obtenu le Digiday Signal Award for Best CRM, en plus de figurer dans le « Top 10 Upstart » de Business Insider, dans le « Cloud100 Rising Star » de Forbes, et à la 21e place sur la liste Deloitte Technology Fast 500. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Braze.com.

