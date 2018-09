AvaTrade réduit ses spreads de près de 50%

DUBLIN, September 4, 2018 /PRNewswire/ --

AvaTrade, grand courtier en Forex et CFD, a réduit ses spreads de 50% à travers l'ensemble des devises et CFD. Cette décision renforce le rôle prépondérant d'AvaTrade en offrant certaines des meilleures conditions de trading du secteur, dont des spreads ultra-faibles, des plateformes innovantes et des services professionnels.

En plus de la réduction de ses spreads, AvaTrade reste l'une des sociétés de courtage les plus régulées, en se soumettant à la supervision de six régulateurs mondiaux dans l'UE, en Asie, au Japon et en Afrique du Sud.

"Nos clients sont notre priorité et, par conséquent, il est important pour nous de constamment évoluer et d'améliorer nos offres. Nous pensons que la régulation et la confiance en un courtier sont essentielles pour que les traders soient satisfaits," a expliqué Dáire Ferguson, PDG d'AvaTrade. "Les clients à la recherche d'un courtier qui offre à la fois la sécurité et des conditions supérieures de trading devraient considérer AvaTrade. Nous offrons la combinaison parfaite d'une offre exceptionnelle et de la sécurité des fonds à tous nos clients à travers le monde," a-t-il ajouté.

Pour en savoir plus sur AvaTrade, rendez-vous sur http://www.avatrade.fr

À propos d'AvaTrade

AvaTrade, grand courtier en Forex et CFD, a été fondé en 2006 et propose le trading de plus de 250 instruments financiers, ainsi que d'excellentes plateformes de trading et une application mobile de pointe, AvaTradeGO. Les clients disposent de gestionnaires de compte personnels et d'un service-client en direct, disponible 24h/24 dans 15 langues. AvaTrade accueille les traders de tous niveaux et garantit un trading sécurisé grâce à des capacités de cryptage avancées et des comptes totalement séparés. AvaTrade est totalement régulé dans l'UE, au Japon, en Australie, en Afrique du Sud et dans les Îles vierges britanniques.

Contact presse



Orly Garini-Dil



Directeur Marcom



+1-646-335-0738 (Ext. 2125)



O.Garini-Dil@avatrade.com