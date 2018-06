AXA choisit SecurityScorecard afin de réduire les risques dans le secteur de la cyberassurance

« Les menaces de cybersécurité présentent un risque élevé pour les commerces de tous types et de toutes tailles », a déclaré Scott Sayce, directeur international du service de la sélection des risques de Cyber chez AXA. « La cyberassurance est un secteur commercial dont la croissance est rapide pour AXA, car elle aide à réduire les pertes financières auxquelles s'exposent les entreprises dans le cas où elles seraient les victimes d'une cyberattaque. Les sociétés tournées vers l'avenir sont à la recherche de produits de cyberassurance, car elles comprennent les risques actuels ou doivent adopter une police pour pouvoir faire affaire avec leurs clients. La plateforme SecurityScorecard nous aidera à évaluer rapidement les sociétés afin d'appréhender l'état de leur cybersanté et de fournir à nos assureurs les informations essentielles dont ils ont besoin afin d'évaluer le risque d'un assuré. »

« AXA a pour ambition de développer les services de conseil relatifs aux cyberrisques pour les clients des branches commerciales », a déclaré Corinne Vitrac, PDG de AXA Risk Consulting. « Ce partenariat avec SecurityScorecard est une étape importante du développement de notre plateforme de cyberservices. »

SecurityScorecard suit en permanence plus de 200 000 sociétés partout dans le monde et les évalue par rapport à un barème facile à comprendre allant de A à F. Les sociétés évaluées à une note D ou F ont 5,4 fois plus de chances de subir une atteinte à leur sécurité que les sociétés ayant reçu une note A ou B. La plateforme fournit également des évaluations selon 10 facteurs de risque, donnant ainsi un aperçu plus approfondi sur la sécurité de la société. L'offre de cyberassurance de SecurityScorecard utilise les capacités d'automatisation et d'analyse sécuritaire de la plateforme pour fournir aux assureurs des évaluations de manière rapide pour toute société et analyser le risque, ce qui représente un élément différenciateur unique sur le marché.

« AXA et SecurityScorecard font figure de précurseurs dans le secteur de la cyberassurance », a souligné Aleksandr Yampolskiy, PDG et co-fondateur de SecurityScorecard. « C'est un privilège de travailler avec une telle marque visionnaire. Ce partenariat démontre la valeur de la plateforme SecurityScorecard et la confiance que portent de grands dirigeants commerciaux dans nos évaluations. Notre vision est de créer un langage omniprésent pour la cybersécurité facilitant la collaboration et la communication entre les partenaires commerciaux. »

AXA Venture Partners, le fonds de capital-risque soutenu par AXA, a contribué en octobre 2017 au cycle de financement de Série C de 27,5 millions de dollars et a joué un rôle essentiel dans la mise en place de cet accord international avec AXA.

À propos de SecurityScorecard

SecurityScorecard est une société basée au cœur de la ville de New York. Sa vision est de créer un nouveau langage pour mesurer et communiquer les risques de sécurité. La société a été fondée à la fin de l'année 2013 par le docteur Aleksandr Yampolskiy et Sam Kassoumeh, deux anciens professionnels de la cybersécurité qui ont respectivement exercé les fonctions de responsable de la sécurité des systèmes d'information et responsable de la sécurité et de la conformité. Avec les solutions cloud devenant de plus en plus une partie intégrante de la pile technologique relative à la sécurité, Yampolskiy et Kassoumeh ont reconnu le besoin de répondre aux risques des tiers et de quatrième niveau, ainsi que de mieux comprendre les capacités de leurs partenaires commerciaux en matière de sécurité. Depuis sa création, la société a connu une très forte expansion et compte aujourd'hui parmi ses clients des centaines de grandes marques. SecurityScorecard est soutenue par d'importants investisseurs en capital-risque, dont notamment Sequoia Capital, GV, NGP Capital, Evolution Equity Partners, Boldstart Ventures, AXA Venture Partners. Pour plus d'informations, rendez-vous sur securityscorecard.com.

À PROPOS D'AXA

AXA Group est un leader mondial dans les secteurs de l'assurance et de la gestion d'actifs, avec 160 000 employés s'occupant de 105 millions de clients dans 64 pays. En 2017, selon la norme IFRS, ses revenus s'élevaient à 98,5 milliards d'euros et les bénéfices sous-jacents à 6 milliards d'euros. AXA disposait de 1 439 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 31 décembre 2017. L'action ordinaire AXA est cotée sur le marché Euronext Paris, compartiment A, sous le symbole boursier CS (ISN FR 0000120628 – Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). L'American Depository Share d'AXA est également cotée sur la plateforme OTC QX sous le symbole AXAHY. AXA Group est incluse dans les principaux indices SRI internationaux, tels que le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et FTSE4GOOD. Elle est un des membres fondateurs des Principes pour l'Assurance Responsable de l'Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l'environnement (UNEP FI) et signataire des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies. Ce communiqué de presse et les informations règlementées rendues publiques par AXA selon l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier français et les articles 222-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers sont disponibles sur le site web d'AXA Group (axa.com).

