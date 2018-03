Bertelsmann maintient le cap sur la croissance avec un résultat opérationnel record et plus d'un milliard de bénéfices en 2017

Hausse du chiffre d ' affaires à 17,2 milliards d ' euros grâce à une meilleure croissance organique

EBITDA opérationnel record avec plus de 2,6 milliards d ' euros

Résultat du groupe à son plus haut niveau depuis 2006 avec près de 1,2 milliard d ' euros

Majorité stratégique atteinte dans tous les secteurs de l ' entreprise grâce à l ' augmentation des participations dans Penguin Random House

Investissements économiques à hauteur de 1,8 milliard d ' euros

Progression de la part des activités porteuses à 32 pour cent du chiffre d ' affaires ; les activités numériques représentent 46 pour cent du chiffre d ' affaires total

Nécessité de définir des modalités de régulation comparables entre les plateformes technologiques et les entreprises de médias

Berlin, le 27 mars 2018 - Le développement des activités numériques et génératrices de croissance continue de porter ses fruits pour Bertelsmann : au cours de l'exercice 2017, l'entreprise internationale de médias, de services et de formation a non seulement vu son chiffre d'affaires augmenter, mais elle a aussi connu sa plus forte croissance organique depuis cinq ans, enregistré un résultat opérationnel record et amélioré une nouvelle fois ses bénéfices. Outre ses avancées stratégiques, Bertelsmann a notamment augmenté en 2017 sa participation dans le groupe Penguin Random House, la plus grande maison d'édition grand public au monde, obtenant ainsi une majorité à hauteur des trois quarts des parts. Le groupe détient ainsi désormais une majorité de 75 pour cent voire de 100 pour cent dans chacun de ses secteurs d'entreprise.

Durant la période sous revue, Bertelsmann a vu son chiffre d'affaires progresser de 1,4 pour cent, s'établissant ainsi à 17,2 milliards d'euros (contre 17,0 milliards d'euros en 2016). Les secteurs les plus porteurs ont été RTL Group, le label de musique BMG, dont le chiffre d'affaires a franchi pour la première fois la barre des 500 millions d'euros, la filiale Arvato, spécialisée dans les services, ainsi que les activités éducatives regroupées au sein du Bertelsmann Education Group. La croissance organique du groupe s'est établie à 1,7 pour cent, avec une progression de 5 pour cent dans les secteurs porteurs qui ont ainsi participé à hauteur de plus de 32 pour cent au chiffre d'affaires total. La part des activités numériques s'est inscrite à la hausse, se chiffrant à 46 pour cent.

Le résultat opérationnel (EBITDA) a encore dépassé de 2,6 pour cent le chiffre record de l'an passé avec 2,64 milliard d'euros (contre 2,57 milliards d'euros en 2016). L'évolution a été particulièrement positive chez RTL Group, Gruner + Jahr, BMG et Bertelsmann Education Group. La marge opérationnelle (EBITDA) a atteint 15,3 pour cent (contre 15,2 pour cent l'année précédente).

Le résultat du groupe a lui aussi dépassé celui de l'exercice précédent pour se chiffrer à environ 1,2 milliard d'euros (contre 1,1 milliard d'euros l'année précédente). Ce développement favorable s'explique par l'augmentation du résultat d'exploitation et par la diminution des facteurs exceptionnels par rapport à 2016.

Thomas Rabe, président du directoire de Bertelsmann, explique : « Bertelsmann affiche aujourd'hui le plus fort potentiel de croissance et la meilleure rentabilité depuis des années, et nous générons nous-mêmes cette croissance. Cette évolution est portée par nos activités numériques et nos secteurs de croissance, dans lesquels nous avons investi 4,6 milliards d'euros au cours des dernières années. Nos chiffres de l'année 2017 démontrent une fois de plus que ce développement porte ses fruits. Près de la moitié de notre chiffre d'affaires provient des activités numériques, et la tendance est à la hausse. L'entreprise ne cesse de renforcer ses potentiels de croissance ; sa numérisation, son internationalisation et sa diversification sont en marche. Nous allons encore encourager cette évolution dans les années à venir en procédant à de nouveaux investissements et en renforçant notre croissance organique. »

L'an dernier, la contribution au chiffre d'affaires des activités à forte croissance a atteint

32 pour cent (contre 20 pour cent en 2011), l'objectif étant de dépasser les 40 pour cent au cours des prochaines années. Les activités numériques de RTL Group ainsi que de Gruner + Jahr, Fremantle Media et BMG, les activités logistiques et les services financiers d'Arvato, de même que le Bertelsmann Education Group comptent au nombre des secteurs porteurs de Bertelsmann. Au cours des dernières années, la part du chiffre d'affaires des activités structurellement en déclin a en revanche reculé, passant de 16 pour cent (en 2011) à 4 pour cent environ à l'heure actuelle.

La part des activités numériques dans le chiffre d'affaires de Bertelsmann est passée à 46 pour cent en 2017 (contre 30 pour cent en 2011), les principaux contributeurs étant notamment les activités numériques de RTL Group et de Gruner + Jahr, qui évoluent à la hausse, les services fournis par Arvato auprès de groupes spécialisés dans la haute technologie, mais aussi BMG et les activités numériques de Bertelsmann dans les domaines de la formation et de l'éducation. Les activités numériques ont vu leur contribution au chiffre d'affaires progresser à nouveau dans toutes les catégories de recettes : publicité, produits, diffusion, distribution ou clients numériques. Dans les années à venir, la part de ces activités dans le chiffre d'affaires du groupe devrait franchir la barre des 50 pour cent.

Ces dernières années, Bertelsmann a également élargi sa présence internationale. Ainsi, en 2017, l'entreprise a réalisé 27 pour cent de son chiffre d'affaires hors d'Europe (contre 20 pour cent en 2011), soit une progression de plus de 50 pour cent depuis 2011. Outre le Brésil, la Chine et l'Inde, les États-Unis, qui représentent déjà aujourd'hui le deuxième marché du groupe par ordre d'importance, sont au cœur de l'expansion régionale.

Grâce à l'augmentation de ses participations dans Penguin Random House, Bertelsmann détient depuis 2017 des majorités stratégiques de 75, voire 100 pour cent dans l'ensemble de ses secteurs d'entreprise, ce qui lui permet de consolider la structure diversifiée du groupe avec un total de huit divisions.

Thomas Rabe souligne qu'en 2017, Bertelsmann a fortement progressé sur les quatre grands axes stratégiques, à savoir le renforcement des activités de cœur de métier, la transformation numérique, le développement des plateformes de croissance et l'expansion dans les régions de croissance.

Renforcement des activités principales : les chaînes de RTL Group ont vu d'importants contrats de programmes reconduits, comme la diffusion des épreuves de Formule 1 en Allemagne, et ont pu accroître leur pénétration publicitaire ici comme en France. Penguin Random House a placé 461 titres sur les listes des meilleures ventes de livres du « New York Times ». Parmi les plus gros succès de librairie aux États-Unis, on compte « Wonder », de R.J. Palacio, et « Origin », de Dan Brown. Gruner + Jahr a lancé de nouveaux magazines, à l'instar de « Hygge » et « Ideat ». Exploitée conjointement avec Mediengruppe RTL Deutschland, Ad Alliance a connu pour sa part une évolution très positive. Arvato a prolongé des contrats avec des clients majeurs et les entreprises de Bertelsmann Printing Group ont enregistré une bonne exploitation de leurs capacités en cours d'année.

Transformation numérique : RTL Group a repris intégralement SpotX et annoncé son intention de fusionner le fournisseur de technologies publicitaires avec Smartclip d'ici la fin de l'année 2018, ceci afin de créer une plateforme numérique de régie publicitaire. Les recettes en ligne de RTL Group ont enregistré une hausse de 23 pour cent en 2017. Chez Gruner + Jahr également, les recettes numériques ont fortement augmenté dans les deux marchés clés que sont l'Allemagne et la France. Les sites Internet des magazines « Stern », « Brigitte » et « Gala » ont par ailleurs enregistré chacun de leur côté des records d'audience. Arvato a également enregistré une croissance de ses activités de services dédiées aux clients du secteur numérique. À l'échelle mondiale, les différentes entreprises de Bertelsmann ont atteint plus de 2,4 milliards de « followers » via leurs médias sociaux. Au total, Bertelsmann touche quotidiennement plus d'un milliard de personnes à travers le monde.

Plateformes de croissance : en 2017, Fremantle Media a remporté divers succès internationaux, notamment avec la série « American Gods » qui a pu être suivie dans plus de 200 pays grâce au service vidéo Amazon Prime. BMG s'est assuré une position pertinente sur le marché de la musique country par le biais de l'acquisition de BBR Music Group et a pris sous contrat un certain nombre d'artistes célèbres dont Avril Lavigne, Fergie et Kylie Minogue. Arvato a continué à développer ses services financiers et de gestion de chaîne d'approvisionnement. Dans le secteur de l'éducation, la filiale de Bertelsmann Relias, spécialisée dans la formation en ligne, a grandi tant de manière organique que par le biais d'acquisitions. La plateforme de formation continue Udacity, dans laquelle Bertelsmann détient des parts, a vu le nombre d'étudiants inscrits tripler, soit un total de près de 50 000, grâce à l'introduction de nouveaux programmes Nanodegree.

Régions de croissance : le groupe a réalisé plus de 40 investissements initiaux ou consécutifs dans de jeunes entreprises via ses quatre fonds, à savoir Bertelsmann Asia Investments (BAI), Bertelsmann Brazil Investments (BBI), Bertelsmann India Investments (BII) et Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI). À l'échelle du globe, Bertelsmann détient désormais plus de 160 participations par l'intermédiaire de ses fonds d'investissement. Les autres secteurs du groupe n'ont pas été en reste et ont eux aussi étendu leurs activités dans les régions porteuses : Arvato a augmenté ses parts dans le prestataire de services financiers Intervalor, et Relias a étoffé son offre en Chine.

Pour l'année en cours, Bertelsmann s'est notamment fixé comme axe stratégique prioritaire l'examen d'options pour le secteur Customer Relationship Management (CRM) d'Arvato. Dès janvier, l'entreprise a annoncé qu'elle souhaitait démarrer un processus allant dans ce sens et incluant, outre des partenariats, la cession totale ou partielle des activités CRM. Selon les prévisions du groupe, ce processus de vérification devrait s'achever au cours du second semestre 2018. Au sein de l'espace francophone, l'activité CRM continuera à être gérée par Bertelsmann.

Thomas Rabe : « La concurrence vis-à-vis des plateformes technologiques globales est un sujet qui revêt une haute importance d'un point de vue stratégique. La concurrence est de qualité et nous faisons face aux nouveaux acteurs - avec un certain succès. Chaque année, nous investissons quelque cinq milliards d'euros dans des contenus premium. Nous proposons à nos clients de fortes audiences et un environnement publicitaire sûr. Nous avons considérablement élargi nos compétences numériques, notamment dans les secteurs de la vidéo en ligne et des technologies publicitaires. De plus, chaque fois que cela s'y prête, nous coopérons étroitement avec les plateformes. Ce qui manque actuellement, c'est l'égalité dans l'exercice de la concurrence entre les plateformes technologiques et les entreprises de médias. En effet, la régulation n'est pas la même pour tous, notamment en ce qui concerne l'application du droit de la concurrence ou la régulation des marchés publicitaires. »

En 2017, la poursuite du développement des activités s'est traduite par d'importants investissements. Le montant des investissements économiques a augmenté, atteignant près de 1,8 milliard d'euros (contre 1,3 milliard d'euros en 2016). Outre l'achat de parts supplémentaires dans Penguin Random House et SpotX, Bertelsmann a notamment fait l'acquisition, au cours de l'exercice, de BBR Music Group ainsi que du groupe d'édition Ediciones B. Il a par ailleurs investi dans des catalogues musicaux ainsi que dans des droits audiovisuels. L'an dernier, Bertelsmann a en outre pris des participations dans

40 entreprises innovantes. Depuis 2012, l'entreprise a ainsi investi plus de 600 millions d'euros rien que par l'intermédiaire de ses quatre fonds d'investissement.

Bernd Hirsch, directeur financier de Bertelsmann, déclare : « Nous avons respecté nos objectifs de financement pour l'année passée et ce, malgré des investissements importants et notamment l'augmentation des parts dans Penguin Random House. Notre facteur d'endettement dynamique, communément appelé Leverage Factor, se situe dans la limite à 2,5. La situation financière de Bertelsmann reste solide. Nous disposons d'importants leviers opérationnels que nous allons utiliser pour investir à nouveau en cours d'année dans nos activités numériques et de croissance. »

Les fonds propres de Bertelsmann ont diminué au cours de l'exercice 2017, passant à 9,1 milliards d'euros (contre 9,9 milliards d'euros l'année précédente). Ce recul résulte pour l'essentiel des paiements effectués dans le cadre l'augmentation des parts dans Penguin Random House et SpotX ainsi que du versement d'un dividende exceptionnel au coactionnaire Pearson. La part des capitaux propres s'est établie à

38,5 pour cent (contre 41,6 pour cent l'année précédente).

Les dettes financières nettes ont augmenté, principalement pour financer l'achat de nouvelles parts dans Penguin Random House, passant à 3,5 milliards d'euros (contre 2,6 milliards d'euros l'année précédente). Les dettes économiques au sens large ont elles aussi augmenté en conséquence pour atteindre près de 6,2 milliards d'euros au 31 décembre 2017 (contre 5,9 milliards d'euros fin 2016). Le free cash flow opérationnel corrigé s'est établi à 1,82 milliard d'euros (contre 1,80 milliard d'euros l'année précédente).

Pour l'exercice écoulé, les employés de Bertelsmann recevront une participation au bénéfice et au succès de l'entreprise pour un total de 105 millions d'euros (105 millions d'euros également l'année précédente).

Le 15 mai 2018, 15 pour cent seront de nouveau versés sur le montant nominal du bon de jouissance 2001 (ISIN DE0005229942) de Bertelsmann, conformément aux conditions du bon de jouissance. Le pourcentage distribué pour le bon de jouissance 1992 (ISIN DE0005229900) s'élèvera à 8,73 pour cent (contre 8,09 pour cent l'année précédente).



« Nous avons bien commencé l'année », poursuit Bernd Hirsch. Grâce au développement organique de nos plateformes d'avenir, notre profil de croissance va encore s'améliorer. Pour 2018, nous misons par conséquent sur une augmentation du chiffre d'affaires et le maintien d'une rentabilité opérationnelle élevée. Le résultat du groupe devrait à nouveau dépasser la barre du milliard. »

Autres chiffres clés :

Facteurs exceptionnels

Au cours de l'exercice 2017, les facteurs exceptionnels sont passés à -83 millions d'euros par rapport à

-139 millions d'euros l'année précédente. Bertelsmann Investments a fourni dans ce contexte une contribution positive via les bénéfices résultant de la cession de participations.

Cash flow

Au cours de la période sous revue, les activités d'exploitation ont généré un cash flow de 1,64 milliard d'euros (contre 1,95 milliard l'année précédente). Le free cash flow opérationnel corrigé s'est établi à 1,82 milliard d'euros (contre 1,80 milliard d'euros l'année précédente) et le taux de conversion corrigé (cash conversion rate) a atteint 92 pour cent (contre 93 pour cent l'année précédente).

Solde du bilan

Le solde du bilan au 31 décembre 2017 est passé à 23,7 milliards d'euros (contre

23,8 milliards d'euros l'année précédente). Les liquidités se sont établies à 1,4 milliard d'euros (1,4 milliard d'euros également l'année précédente). Les fonds propres ont diminué, principalement pour financer l'augmentation des parts dans Penguin Random House et le versement d'un dividende exceptionnel au coactionnaire Pearson, passant à 9, 1 milliards d'euros (contre 9,9 milliards d'euros l'année précédente). La part des capitaux propres s'est chiffrée à 38,5 pour cent (contre 41,6 pour cent en 2016).

Investissements

Les investissements économiques ont progressé au cours de l'exercice, passant à 1,78 milliard d'euros (contre 1,27 milliard d'euros l'année précédente). Au cours de la période sous revue, Bertelsmann a notamment augmenté sa participation dans Penguin Random House pour atteindre une majorité stratégique à hauteur des trois quarts. D'autres investissements résultent d'immobilisations corporelles chez Arvato, de l'acquisition de droits audiovisuels chez RTL Group et du rachat de catalogues de musique chez BMG.

Employés

À la clôture de l'exercice 2017, le groupe employait 119 089 personnes. En 2017, 1 225 personnes ont achevé leur formation professionnelle au sein des entreprises Bertelsmann en Allemagne.

Les chiffres en bref (en millions d'euros)

2017 2016 Chiffre d'affaires du groupe 17 190 16 950 EBITDA opérationnel par secteur 2 686 2 634 Corporate / consolidation -50 -66 EBITDA opérationnel des activités poursuivies 2 636 2 568 Facteurs exceptionnels -83 -139 Résultat financier -219 -244 Résultat avant impôts issu des activités poursuivies 1 677 1 555 Charge d'impôt sur les bénéfices -472 -419 Résultat après impôts issu des activités poursuivies 1 205 1 136 Résultat après impôts issu des activités non poursuivies -7 1 Résultat du groupe 1 198 1 137 Investissements (y compris dettes financières reprises) 1 776 1 262 État au État au 31/12/2017 31/12/2016 Dettes économiques 6 213 5 913

Les chiffres de comparaison de la période précédente ont été ajustés.

Division Chiffre d'affaires EBITDA opérationnel (en millions d'euros) 2017 2016 2017 2016 RTL Group 6 373 6 237 1 478 1 405 Penguin Random House 3 359 3 361 521 537 Gruner + Jahr 1 513 1 580 145 137 BMG 507 416 104 95 Arvato 3 823 3 763 320 356 Bertelsmann Printing Group 1 681 1 709 118 121 Bertelsmann Education Group 189 142 3 -17 Bertelsmann Investments* - - -3 - Total des secteurs 17 445 17 208 2 686 2 634 Corporate / consolidation -255 -258 -50 -66 Total du groupe 17 190 16 950 2 636 2 568

Les chiffres de comparaison de la période précédente ont été ajustés.

*L'évolution des activités de Bertelsmann Investments est principalement évaluée sur la base de l'EBIT, qui s'est établi à 141 millions d'euros (contre -35 millions l'année précédente).

À propos de Bertelsmann

L'entreprise Bertelsmann opère dans les secteurs des médias, des services et de la formation dans près de 50 pays. Elle comprend le groupe de télévision RTL Group, le groupe d'édition Penguin Random House, l'éditeur de magazines Gruner + Jahr, le label de musique BMG, le prestataire de services Arvato, le Bertelsmann Printing Group, le Bertelsmann Education Group ainsi que le réseau de fonds d'investissement international Bertelsmann Investments. L'entreprise, qui emploie 119 000 collaborateurs, a totalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 17,2 milliards d'euros. Bertelsmann est synonyme de créativité et d'esprit d'entreprise. Cette association permet d'offrir des produits médias haut de gamme et des solutions de services innovantes, appréciés par les clients du monde entier.

Pour toute question :



Bertelsmann SE & Co. KGaA

Andreas Grafemeyer

Directeur de l'information économique et des médias

Tél. : +49-5241-80-2466

andreas.grafemeyer@bertelsmann.de





LA SOURCE Bertelsmann SE & Co KGaA