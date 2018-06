Beyoncé: « Everything is Love » avec Messika Paris

Depuis 2014, date de ses premiers clichés avec la double bague Glam'Azone pris devant le visage énigmatique de Mona Lisa, la reine du Rn'b est fidèle à la maison de joaillerie parisienne. C'est justement dans la Ville lumière que Queen Bey a décidé de tourner ce clip ambitieux où elle revisite les œuvres les plus emblématiques du musée du Louvre.

Aux côtés de son mari Jay Z, dans l'ambiance feutrée du musée exceptionnellement fermé au public pour l'occasion, Beyoncé porte la parure Persian Drops, une cascade de plus de 100 carats de diamants.

Beyoncé et Messika, c'est une histoire d'amour qui dure. Depuis 4 ans, la marque est fière de voir la chanteuse porter ses bijoux sur scène comme dans la vie.

A PROPOS DE MESSIKA PARIS :

Fondée à Paris en 2005, Messika est orchestrée par Valérie Messika, fille du célèbre diamantaire André Messika. Enfant de diamantaire, elle vit à travers les diamants alors que son père bâtit l'une des entreprises diamantaires les plus reconnue de France. En créant des bijoux innovants qui mettent en valeur le corps des femmes, Valérie Messika invente un nouveau langage pour les diamants, et impose son style contemporain à toute une nouvelle génération en quête de modernité. En 2013, elle ouvert son premier Flagship Store à Paris, au 259 rue Saint-Honoré. En 2015, pour célébrer ses dix années de créativité, d'audace et d'innovation, la Maison ouvre son propre Atelier Haute Joaillerie. En 2017, pour fêter les 10 ans de sa collection iconique Move, Messika s'associe à la célèbre Gigi Hadid en créant une collection capsule. Messika est présent dans plus de 60 pays et 400 points de vente.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/707261/Messika_Paris_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/707261/Messika_Paris_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/707275/Jay_Z_Beyonce_Everything_is_Love.jpg )

