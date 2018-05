Blue Ridge Partners publie un rapport sur les enquêtes menées auprès de PDG et d'associés d'exploitation

Jim Corey, associé directeur de Blue Ridge Partners, a présenté les grandes lignes de l'analyse des enquêtes lors du Forum Operating Partner organisé par PEI à Londres, le 8 mai dernier. Lors de l'évaluation des relations et des attentes mutuelles entre les PDG et les associés d'exploitation, est apparu un fort alignement sur les priorités d'amélioration des activités pour la période 2018/2019. L'enquête a toutefois mis en exergue l'existence de désaccords dans ces relations. Les PDG estimaient par exemple que certains associés d'exploitation travaillaient en vertu de leur propre ordre du jour sans coordination adéquate avec le PDG, tandis que les associés d'exploitation estimaient que certains PDG sont défensifs lorsqu'ils insistent sur le fait que l'entreprise fait tout ce qu'il faut. Par ailleurs, les associés d'exploitation trouvaient qu'ils ajoutaient beaucoup plus de valeur à l'entreprise que ne le percevaient les PDG.

Les PDG et les associés d'exploitation ont offert des conseils utiles pour rendre leur relation professionnelle plus productive. Bon nombre des réponses ont convergé vers un thème commun : la confiance est essentielle, les associés d'exploitation devraient valoriser l'équipe de direction et être attentifs à ne pas saper son autorité, et il devrait y avoir des règles claires sur l'implication et la communication. Vous pouvez lire le rapport complet de l'enquête en cliquant sur ce lien.

« Cette enquête menée auprès de PDG et d'associés d'exploitation offre de nombreuses perspectives utiles sur les désaccords dont peuvent pâtir leurs relations », a déclaré M. Corey. « La principale leçon à en tirer n'est toutefois pas l'existence de ces désaccords, mais la liste des principes et des comportements qui apportent force et soutien mutuel à cette relation. »

À propos de Blue Ridge Partners

Blue Ridge Partners est un cabinet de conseil en gestion qui entend exclusivement aider les entreprises à accélérer une croissance rentable de leur chiffre d'affaires. Parmi nos clients, nous comptons plus de 100 sociétés de capital-investissement privé – qui couvrent à la fois l'évaluation et la diligence raisonnable de la transaction et la post-acquisition – ainsi que des entreprises classées au Fortune 500 et des entreprises du marché intermédiaire supérieur. Nous les aidons à améliorer leur compréhension stratégique des marchés et des clients, à approfondir et à développer leurs relations avec la clientèle et à améliorer les performances du marketing et des ventes.

Contact :

David Schutzman, 1-203-550-8551, david@schutzmanpr.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/329599/Blue_Ridge_Partners_Logo.jpg

LA SOURCE Blue Ridge Partners

Liens connexes

http://www.blueridgepartners.com