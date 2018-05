BlueVoyant nomme Robert Hannigan aux fonctions de président exécutif de BlueVoyant Europe et responsable mondial de la stratégie

« Le travail de BlueVoyant est de prime importance », a déclaré R. Hannigan. « Je suis ravi d'assumer un plus grand rôle dans la société et de collaborer étroitement avec l'équipe pour aider à protéger les entreprises contre la menace grandissante des cyberattaques. »

En tant que directeur du GCHQ, une fonction occupée jusqu'en 2017, R. Hannigan a piloté la création du National Cybersecurity Centre (NCSC) et supervisé le programme pionnier de cyberdéfense active du Royaume-Uni. Il a étroitement collaboré avec ses homologues français lorsqu'il était directeur du GCHQ, forgeant un partenariat solide entre le GCHQ et la Direction générale de la sécurité extérieure et entre le National Cyber Security Centre britannique et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI). Durant les 20 années passées dans la fonction publique, il a défini la première stratégie de cybersécurité du Royaume-Uni. Il a été conseiller en matière de sécurité du Premier ministre Gordon Brown, supervisé la première stratégie de sécurité nationale du pays et œuvré comme conseiller principal du Premier ministre Tony Blair dans le processus de paix en Irlande du Nord. Il a reçu la US Intelligence Distinguished Public Service Medal en 2017 et a été honoré en 2013 par la reine Elizabeth pour les services rendus à la sécurité nationale du Royaume-Uni.

« Le contexte de la cybermenace est devenu de plus en plus complexe, amenant les entreprises à disposer aujourd'hui de capacités de défense perfectionnées et constantes », a déclaré Tom Glocer, le président exécutif de BlueVoyant et ancien PDG de Thomson Reuters. « BlueVoyant a été créé pour satisfaire la demande des entreprises, en fournissant un effectif hors pairs d'experts en cybersécurité et des solutions uniques en matière de renseignement, de détection et de réponse aux menaces. »

« Robert apporte une étendue de talent exceptionnelle à BlueVoyant et nous sommes ravis de l'avoir à notre tête en Europe », a déclaré Jim Rosenthal, le PDG de BlueVoyant. « BlueVoyant bénéficiera de sa formidable expérience au quotidien et de son activité et, en tant que responsable mondial de la stratégie, il pilotera nos offres en matière de renseignement et de sécurité pour nos clients d'Europe et du monde entier. »

La nomination de R. Hannigan renforce davantage l'équipe dirigeante européenne de BlueVoyant. Gadi Goldstein deviendra président de BlueVoyant Europe, où il déploiera sa profonde expertise en matière de cyberespace et de gestion opérationnelle, pour associer les équipes américaine et israélienne de l'entreprise à ses activités européennes florissantes, outre sa fonction de président de BlueVoyant Israël. Goldstein était jusqu'en 2012 Chef de division dans le cabinet du Premier ministre israélien, où son service technologique a contribué à plusieurs percées importantes dans le domaine du cyberrenseignement. Il demeure dans le cabinet du Premier ministre en tant que membre du Conseil consultatif de la Direction nationale du cyberespace d'Israël.

À propos de BlueVoyant

BlueVoyant fournit des renseignements sur les menaces, des services de sécurité supervisés et des capacités de cyber-investigation et de riposte aux incidents. La société dispose de bureaux à New York, College Park (Maryland), San Francisco, Londres, Madrid et Tel Aviv. Pour de plus amples informations sur BlueVoyant, rendez-vous sur www.bluevoyant.com.

