Bostik accélère son développement dans les adhésifs au Japon

La JV Bostik-Nitta, détenue majoritairement par Bostik, se renforce dans les adhésifs sur le marché japonais au travers de deux projets :

Un projet d'acquisition par la JV Bostik-Nitta des adhésifs industriels de Nitta-Gelatin Inc.

Cette acquisition qui représente un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros permettra d'accélérer le développement de ces activités sur des marchés en forte croissance tels que l'électronique et l'automobile. Le closing de l'acquisition est attendu cet été sous réserve de l'approbation par les autorités de la concurrence.

Un projet de construction par la JV Bostik-Nitta d'une nouvelle usine d'adhésifs à Nara

La JV Bostik-Nitta investira également dans la construction d'une nouvelle usine de classe mondiale qui comprendra plusieurs unités destinées, d'une part, aux adhésifs pour le marché du non tissé dans les applications de l'hygiène et, d'autre part, aux marchés des adhésifs industriels. Cette nouvelle usine située à Nara au Japon devrait démarrer début 2020. Elle permettra à la JV Bostik-Nitta d'accompagner la forte croissance de ses clients du marché de l'hygiène au Japon et de renforcer la production de certaines gammes d'adhésifs industriels.

Avec cette opération, Arkema poursuit activement sa stratégie de développement de ses adhésifs qui représentent un des leviers majeurs de sa croissance long terme.

Bostik, une société du groupe Arkema

Leader mondial spécialisé dans les colles destinées aux marchés de l'industrie, de la construction et du grand public, Bostik développe depuis plus de 125 ans des solutions de collage innovantes, toujours plus intelligentes et adaptées aux forces qui façonnent le quotidien. Partout, tout le temps, les adhésifs intelligents de Bostik sont utilisables dans toutes les situations. Avec un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros, Bostik emploie 6 000 collaborateurs répartis dans 50 pays. Pour les toutes dernières informations, visitez www.bostik.com.

À propos d'Arkema

Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la performance de ses clients. Avec trois pôles d'activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 8,3 milliards d'euros. Porté par l'énergie collective de ses 20 000 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 55 pays. Le Groupe cultive l'interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les énergies nouvelles, la gestion de l'eau, les solutions pour l'électronique, l'allègement et le design des matériaux, la performance et l'isolation de l'habitat, avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. www.arkema.com

