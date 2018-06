Bostik renouvelle son partenariat avec le Tour de France en 2018

Bostik, spécialiste mondial des adhésifs destinés au grand public, à la construction et aux marchés industriels, a annoncé aujourd'hui qu'elle sera le partenaire officiel en termes d'adhésifs intelligents sur le Tour de France cette année. 2018 va marquer sa quatrième année d'association à l'événement et le sponsoring va servir de vitrine pour la promotion de la marque Bostik auprès d'un large public.

Pour cette 105e édition, la Grande Boucle2018 aura lieu du 7 au 29 juillet. Au départ de Noirmoutier-en-l'Île, en France, la course couvrira 21 étapes sur une longueur totale de 3 329 kilomètres. 176 coureurs placés sous les couleurs de 22 équipes affronteront certains des terrains les plus difficiles du cyclisme mondial avant de franchir la ligne d'arrivée sur les Champs-Élysées à Paris, le 29 juillet.

S'exprimant en amont de l'événement, Vincent Legros, président du conseil et président-directeur-général de Bostik, a déclaré : « Nous sommes très heureux de renforcer notre association avec le Tour de France qui reste l'un des spectacles sportifs les plus emblématiques et les plus suivis au monde. Globaliser la marque Bostik est une priorité stratégique, et cette manifestation nous offre une occasion unique de cibler de nouveaux publics ».

Environ 6 300 heures de couverture télévisuelle seront consacrées à l'événement, qui sera diffusé par 100 chaînes dans 190 pays différents. Par ailleurs, le site officiel du Tour de France devrait attirer près de 36 millions de visiteurs tandis que 6,5 millions de supporteurs suivront les comptes des médias sociaux de la course. Entre 10 et 12 millions de spectateurs sont attendus tout au long du parcours où ils verront des véhicules promotionnels aux couleurs de la marque Bostik participer à la célèbre « caravane publicitaire » qui précède le peloton à chaque étape.

Dans le cadre de ce sponsoring, Bostik va bénéficier d'une série d'opportunités promotionnelles, comme la la visibilité de la marque tout au long du parcours, l'affichage dans les publications du Tour, la mise en place d ' événements internes à l ' entreprise et des offres spéciales en magasin, ainsi que des présentoirs dans les points de vente et des concours au niveau mondial.

Leader mondial spécialisé dans les colles destinées aux marchés de l'industrie, de la construction et du grand public, Bostik développe depuis plus de 125 ans des solutions de collage innovantes, toujours plus intelligentes et adaptées aux forces qui façonnent le quotidien. Partout, tout le temps, les adhésifs intelligents de Bostik sont utilisables dans toutes les situations. Avec un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros, Bostik emploie 6 000 collaborateurs répartis dans 50 pays. Pour les toutes dernières informations, visitez www.bostik.com.

Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la performance de ses clients. Avec trois pôles d'activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 8,3 milliards d'euros. Porté par l'énergie collective de ses 20 000 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 55 pays. Le Groupe cultive l'interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les énergies nouvelles, la gestion de l'eau, les solutions pour l'électronique, l'allègement et le design des matériaux, la performance et l'isolation de l'habitat, avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. www.arkema.com

