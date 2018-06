Brigade Electronics remporte le Prix CLEPA Innovation dans la catégorie PME de Sécurité

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/709888/Brigade_Electronics_wins_CLEPA_Award.jpg )

En cours de développement depuis deux ans, le QVS de Brigade est conçu pour avertir les piétons, les cyclistes, et autres usagers de la route vulnérables tels que les malvoyants, de l'approche de véhicules électriques et hybrides silencieux.

Les véhicules électriques ne sont audibles qu'à grande vitesse, ce qui signifie qu'en termes de sécurité routière, ils présentent un risque pour les usagers de la route vulnérables.

Le QVS de Brigade emploie sa technologie brevetée multifréquence bbs-tek® pour émettre un avertissement sonore très directionnel, localisable instantanément à basse vitesse, et facilement identifiable en tant que véhicule. Son bruit est audible uniquement au sein de la zone de danger, se dissipe rapidement, et se coupe à des vitesses plus élevées pour aider à minimiser la pollution sonore.

Organisée par CLEPA cette remise de prix récompense les réalisations exceptionnelles des équipementiers automobiles, en reconnaissant les innovations dans les domaines de l'environnement, de la sécurité, de la connectivité, de l'automatisation et de la coopération.

Le prix « SME Safety » réservé aux PME de Sécurité, a été présenté à Philip Hanson-Abbott, Directeur Général de Brigade Electronics, par CLEPA Secretary General Sigrid de Vries, à l'occasion d'une cérémonie qui s'est tenue au Gemeentemuseum de La Haye, aux Pays-Bas, le mercredi 13 juin dernier.

Philip Hanson-Abott a déclaré :

« Chez Brigade, nous avons pour mission d'améliorer la sécurité routière. Nous sommes donc absolument ravis de recevoir ce prix et d'être reconnus pour l'important travail que nous accomplissons, pour aider à prévenir les collisions et à sauver des vies. »

« Ce prix témoigne des recherches approfondies et du travail sans relâche réalisés par notre équipe. Nous étudions constamment des moyens d'adapter, de développer et d'innover divers produits, dans le but de rendre les routes plus sûres pour tous. Le QVS de Brigade est une addition précieuse à notre portefeuille de produits, car il va aider à résoudre les problèmes posés par les véhicules électriques qui deviennent de plus en plus nombreux sur nos routes. »

LA SOURCE Brigade Electronics