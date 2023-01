CASAFARI présente son rapport sur le marché résidentiel

Paris reste le marché résidentiel le plus cher malgré la baisse des prix

LISBONNE, Portugal, 19 janvier 2023 /PRNewswire/ -- CASAFARI, la plus grande plateforme européenne de données immobilières, a présenté aujourd'hui les conclusions du Residential Market Report pour le quatrième trimestre 2022, sur la base de Paris, Madrid, Barcelone, Lisbonne et Milan.

Paris reste la ville la plus chère, avec un prix moyen demandé à la vente de 12 551€/m² et un prix demandé à la location de 41€/m². Paris présente aussi la rentabilité la plus faible (3,9% de rendement brut) par rapport aux autres villes.

En terme de loyers demandés, Paris dépasse Milan (23€/m²), Barcelone (21€/m²), Lisbonne (21€/m²) et Madrid (17€/m²). L'insuffisance structurelle actuelle de l'offre de logements locatifs continuera de stimuler la croissance des loyers dans la plupart des grandes villes en 2023. Certains facteurs supplémentaires tels que l'augmentation du coût du financement et la réduction de l'accessibilité au logement encourageront davantage la solution de location à long terme.

Alors que les prix des loyers devraient augmenter dans toute l'Europe en 2023, les prix de vente des logements devraient stagner ou légèrement baisser en 2023. D'après les données CASAFARI, Paris sera suivie par le Lisbonne (4 947€/m²), Milan (4 773€/m²), Barcelone (4 208€/m²) et Madrid (4 009€/m²).

Les prix des logements dans les villes analysées ont sensiblement augmenté depuis 2021 mais Paris inverse la tendance avec une baisse de -1,7%. L'évolution la plus notable est celle de Madrid, où les prix ont augmenté de +8,1 %, suivie de Lisbonne +7,1 %, Barcelone +6,6 % et Milan 2,2 %.

À propos de CASAFARI

CASAFARI est un réseau immobilier de premier plan qui met en relation 50K professionnels grâce à ses données innovantes et ses outils collaboratifs. Grâce à une technologie exclusive permettant d'indexer, d'agréger et d'analyser 250M d'annonces provenant de 30K sources, CASAFARI établit l'historique des propriétés, la recherche de sources de propriété, les Analyses Comparatives de Marché, les analyses et rapports de marché, les API et les CRM pour aider des clients tels que Cerberus, Kronos, Vanguard, Masteos, Casavo, Sotheby's International Realty, Coldwell Banker, Century 21, Savills, JLL, Engel & Voelkers, Keller Williams, entre autres, sur le marché immobilier.

Note : CASAFARI est une plateforme de services immobiliers exclusivement B2B, dédiée aux professionnels du secteur et non une agence immobilière.

