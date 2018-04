Centigon france partenaire pour les camions blindés de l'armée néerlandaise

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/609196/Centigon_France_Logo.jpg )



Centigon France, une filiale du groupe Centigon Security, un des principaux acteurs sur le marché mondial des véhicules blindés civils et militaires, annonce avoir reçu un contrat de Scania pour la fabrication de 185 cabines blindées avec une option pour 400 supplémentaires pour le Ministère de la Défense des Pays-Bas. Les cabines blindées sont conçues résister aux différentes menaces des missions et théâtres d'opération.

Le président directeur général de CENTIGON France, Franck BAUCHER a souligné « l'importance d'avoir remporté ce contrat qui vient s'ajouter au précédent marché des forces danoises. C'est le savoir-faire de l'ensemble des équipes de Centigon qui est reconnu, du bureau d'études, aux soudeurs en passant par les experts balistiques sans oublier l'équipe commerciale. Le partenariat avec Scania est une véritable relation gagnant-gagnant et nous sommes convaincus que d'autres armées suivront prochainement. »

Depuis plus de 60 ans, Centigon conçoit et réalise des prestations de blindage pour des applications militaires et civiles. Ses véhicules blindés reconnus pour leur fiabilité et leur niveau de qualité sont utilisés partout dans le monde par des armées, des forces spéciales, des ministères, des gouvernements, des ONG et des sociétés de transport de fonds.

Les livraisons de cabines blindées à Scania commenceront en 2020 ; le contrat qui porte sur dix ans comprend également un ensemble de services associés : logistique intégrée (ILS), entretien et réparation (MCO), fourniture de pièces détachées et de formation.

À propos de Centigon France SAS

Avec plus de 60 ans d'expérience dans l'intégration de protection balistique et de blindage, CENTIGON produit tous types de véhicules blindés : transport de fonds, civils, et militaires. Fort d'un important savoir-faire industriel et d'une expertise balistique, les véhicules CENTIGON offrent une protection contre de multiples menaces (arme de poing, fusil d'assaut, arme perforante, IED, blast et mines). Leader sur son marché en Europe, Afrique et Moyen-Orient, Centigon France emploie 160 personnes et a livré plus d'un millier de véhicules blindés au cours des cinq dernières années.

