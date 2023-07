CGI, Altays et CleverConnect remportent l'appel d'offres Recrutement porté par la Direction des Ressources Humaines de la SNCF

Dans un contexte d'ouverture à la concurrence et sur un marché de l'emploi en tension sur les profils techniques, les trois partenaires se sont associés pour proposer au Groupe SNCF une nouvelle solution de recrutement moderne, évolutive et performante pour améliorer l'expérience candidat et capter les meilleurs talents.

PARIS, 5 juillet 2023 /PRNewswire/ -- CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A), leader mondial des services business et IT end-to-end, Altays, 1er acteur SIRH français auprès des Grands groupes et ETI, et CleverConnect, champion européen des solutions SaaS de Talent Acquisition, ont été sélectionnés par la SNCF dans le cadre de son appel d'offres "Mise à disposition d'une plateforme : gestion du recrutement externe". Cet appel d'offres s'inscrit dans le projet global d'entreprise "TOUS SNCF", qui vise à remettre l'Humain au cœur de sa stratégie RH pour rester l'un des groupes les plus attractifs de France. Dans le domaine du recrutement, enjeu clé et stratégique du Groupe, son ambition est d'améliorer significativement et simultanément l'expérience candidat/recruteur pour en faire un atout et une marque distinctive.

Pour réussir cette transformation, la SNCF a choisi la solution co-élaborée par les trois partenaires. Ce nouvel outil de gestion du recrutement en SaaS - de la publication des offres au traitement des candidatures - sera déployé à l'ensemble du Groupe SNCF.

« Le Groupe SNCF est pleinement engagé dans l'accélération de sa transformation numérique et de sa digitalisation. Nous sommes fiers de contribuer à la stratégie du Groupe en mettant à sa disposition notre double expertise en matière de ressources humaines et de technologie. Après avoir accompagné les équipes de la Direction des Ressources Humaines sur le volet « Compétences », nous renforçons aujourd'hui notre partenariat avec la SNCF avec l'ambitieux volet « Recrutement et mobilités ». Nos équipes sont mobilisées, aux côtés d'Altays, pour mettre notre savoir-faire en matière de solutions RH « made in France » au service de ce projet majeur pour le Groupe », a détaillé Philippe Bouron, Vice-Président Senior Secteur Public, Transport, Solutions RH et Manufacturing transport et industriel défense chez CGI.

« En associant Altays Recrutement - le module de gestion des recrutements (ATS) - à la technologie d'intelligence artificielle (IA) de CleverConnect, Altays propose au Groupe SNCF une nouvelle avancée dans la qualité des expériences respectives candidat/recruteur, une vitrine « carrières » particulièrement attrayante et dynamique ainsi qu'une gestion optimisée des grands volumes d'offres et de candidatures. Plus largement, notre objectif est d'offrir la meilleure intégration possible au SIRH du Groupe. Cette nouvelle étape vient renforcer notre collaboration déjà engagée autour de la transformation RH du Groupe que nous équipons déjà avec le socle Altays sur des problématiques de gestion de compétences et avec Altays Rémunération pour l'ensemble des révisions salariales », précise Yann Guezennec, CEO d'Altays.

« Notre expertise de Talent Acquisition permettra au groupe SNCF d'offrir aux candidats comme aux recruteurs une expérience de recrutement très efficace et beaucoup plus simple. CleverConnect met à disposition pour cela son savoir-faire unique sur le marché, qui allie l'intelligence artificielle via notre algorithme propriétaire et des solutions optimisées couvrant l'ensemble du processus de recrutement. Nous contribuons ainsi à optimiser l'offre de recrutement du Groupe SNCF sur la partie Attractivité en développant un site carrière intelligent, qui comprend différentes innovations, dont le fait de pouvoir télécharger son CV et voir des offres qui lui correspondent en 1 clic, mais aussi en innovant la Pré-sélection des candidats, notamment au travers d'entretiens vidéo différés », déclare Marko Vujasinovic, co-fondateur et CEO de CleverConnect. « L'association d'Altays Recrutement, de CleverConnect et de CGI représente une réelle opportunité pour le Groupe SNCF qui se dote ainsi d'une plateforme complète avec des partenaires qui travaillent en synergie pour favoriser le recrutement des meilleurs talents ».

