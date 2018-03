China Connect Paris 2018, les 7-8 Mars avait pour thème "China, The New World's Inspiration"

> une série de discussions orientées sur le consommateur, les tendances technologiques et « sagas de marque » > Études de cas pour tirer parti des influencers KOL (Key Opinion Leaders) et optimiser l'omnicanal

> Débats sur les spécificités Est-Ouest dans les domaines du marketing d'influence, le « new retail » et l'innovation

Pour les principaux points à retenir à propos de cet événement de deux jours, vous pouvez consulter un récapitulatif à l'adresse suivante : http://paris.chinaconnectforum.com/march-7-8-conference-summary-china-the-new-world-inspiration/

Pour consulter le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer sur : https://www.multivu.com/players/uk/8298551-china-connect-8th-paris-new-world/

Bien réussir son marketing social et d'influence

https://www.youtube.com/watch?v=phIL2hQgQ1k

En discutant autour du thème de l'économie d'influence, de ses caractéristiques globales et de ses spécificités locales, les speakers donnent les clés sur les pièges et succès d'un partenariat marque/influencer. Ils évaluent les tendances actuelles et offrent un aperçu de la façon dont les nouvelles technologies, comme la blockchain, vont avoir un impact sur le marché.

Que peuvent apprendre les Occidentaux du new retail en Chine ?

https://www.youtube.com/watch?v=1bX3qsZ2KLE

Les témoins soulignent la rapidité de l'industrie de la vente au détail chinoise, alimentée par l'hyperconnectivité, l'adoption de nouvelles technologies, la culture du « test and learn », le tout accéléré par la soif inépuisable des jeunes consommateurs en matière de nouveautés et de recherche d'expérience et de bonnes affaires.

Comment la Chine construit son leadership en matière d'innovation

https://www.youtube.com/watch?v=loBh9W-f2EM

Soutenue par la feuille de route du gouvernement pour devenir la première puissance économique mondiale, la Chine se place progressivement au premier rang de l'innovation dans diverses industries. …les speakers apportent des réflexions nuancées sur l'identité culturelle et entrepreneuriale, la bonne attitude à adopter pour les marques étrangères, et ce qui est à prévoir dans un avenir proche.

Yannick Bolloré, CEO du GROUPE HAVAS - Interview

https://www.youtube.com/watch?v=j_aHZvxx5f4

>L'optimisme de Yannick Bolloré à propos le marché chinois et des opportunités de l'initiative "One Belt-One Road" (la nouvelle route de la soie)

Eric Chan, CEO de SECOO - Interview

https://www.youtube.com/watch?v=z1hog_BVSOo

> Comment "cracker" le marché chinois du Luxe et les nouvelles exigences et opportunités du "New Retail"

