CLASE AZUL DÉVOILE SA NOUVELLE IDENTITÉ DE MARQUE

Une nouvelle identité pour refléter l'objectif, la culture et les offres élargies de l'entreprise à l'occasion des 25 ans de la marque.

GUADALAJARA, Mexique, 25 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Clase Azul, la première marque de spiritueux de luxe au Mexique et créatrice de la tequila Clase Azul et du mezcal Clase Azul, a annoncé sa nouvelle identité de marque : Clase Azul Mexico. Anciennement connu sous le nom de Clase Azul Spirits, le changement aura lieu le 25 janvier 2022, dans le cadre de la célébration du 25e anniversaire qui marquera le début d'une nouvelle ère pour la marque en termes de produits et d'expériences. La nouvelle identité de marque a été annoncée aujourd'hui par le fondateur et PDG Arturo Lomeli et le président Juan Sanchez.

« En tant que marque entièrement détenue et exploitée par des Mexicains, Clase Azul Mexico représente nos origines et qui nous sommes », a expliqué le fondateur et PDG Arturo Lomelí. « Nous continuerons d'offrir de la tequila et du mezcal de la plus haute qualité, mais nous avons hâte d'introduire de nouvelles façons d'exprimer notre patrimoine mexicain. »

« Nous sommes honorés de pouvoir étendre l'univers de Clase Azul en proposant de nouvelles expériences et de nouveaux produits, au-delà de notre tequila et de notre mezcal », a expliqué le président Juan Sanchez. « Nos efforts continueront à résonner avec notre objectif de partager la magie de la culture mexicaine », a-t-il poursuivi.

Dirigé par Miguel Hernandez, directeur créatif de Clase Azul, le changement de marque comprend un nouveau logo, la conception de l'emballage des produits, le site Internet et les ressources numériques. En raison de la portée et de l'impact de ce changement de marque, la nouvelle identité sera dévoilée en plusieurs étapes tout au long de l'année, en commençant par les canaux numériques, suivis par les maisons de la marque Clase Azul, les icônes des produits actuels et d'autres offres de la marque à annoncer.

« L'un des changements les plus importants sera l'évolution du logo de notre marque », a expliqué M. Hernandez. « Jusqu'à présent, le symbole de l'agave était une représentation fidèle de notre engagement dans le monde de la tequila et du mezcal. Alors que nous nous transformons en bien plus qu'une marque de spiritueux, nous adoptons un nouvel emblème qui offre une vision intemporelle d'un avenir brillant et prometteur. »

En 2021, Clase Azul a commencé à offrir aux visiteurs de Los Cabos, au Mexique, une expérience culinaire et de dégustation riche et unique, A Taste of Culture, où les participants sont invités à se lancer dans un voyage mystique à travers l'univers de Clase Azul. Les autres projets en cours sont les suivants : Le Clase Azul Loft, un espace expérientiel à Dumbo, Brooklyn, un espace expérientiel à San Miguel de Allende, Mexique et une distillerie et un centre d'accueil à Jalisco, Mexique.

La société a été fondée en 1997 à Guadalajara, Jalisco, par Arturo Lomeli, qui a commencé très tôt son parcours dans l'industrie des spiritueux. Déterminé à créer un produit aussi exquis que la terre d'où il vient, le dévouement d'Arturo Lomeli à la culture mexicaine a fait de Clase Azul l'un des leaders dans les catégories des spiritueux et du luxe dans le monde entier. Clase Azul poursuit sa mission de partager les traditions exquises du Mexique avec le monde et est maintenant présente dans plus de cinquante pays, dont le Mexique, les États-Unis, le Canada, l'Europe, le Royaume-Uni, la Corée du Sud et l'Australie.

L'entreprise, qui repose sur l'artisanat, soutient la communauté artisanale du Mexique par l'entremise de la Fundación con Causa Azul, une fondation qui fournit une éducation et des ressources aux artisans sous-financés, mais passionnés. De plus, Clase Azul a obtenu la certification « Great Place to Work » pendant plusieurs années consécutives et a reçu la « Butterfly Mark » de l'organisation Positive Luxury, un certificat qui met en avant les marques de luxe qui s'engagent à avoir un impact positif sur la nature et la société.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1728936/logo_Logo.jpg

SOURCE Clase Azul Mexico