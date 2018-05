CloudHealth Technologies a été nommé leader en matière de suivi et d'optimisation des coûts du cloud par un cabinet de recherche indépendant

Forrester note dans le rapport : « Au-delà de la gestion des coûts du cloud, CloudHealth Technologies aspire à être catégorisé comme une plateforme de gestion et de gouvernance multicloud pour les technologies de l'information. Pour soutenir la gouvernance, la plateforme de CloudHealth est bâtie sur un moteur de politiques robuste qui fournit des flux de travail reposant sur des modèles pour la création de politiques avec un processus d'assurance qualité embarqué unique. En outre, la plateforme CloudHealth permet aux utilisateurs d'acheter des instances AWS réservées directement par le biais de son interface. La prise en charge de la Google Cloud Platform, actuellement en phase bêta, est également une caractéristique de CloudHealth. »

Dans le rapport, Forrester a évalué neuf fournisseurs de solutions de suivi et d'optimisation des coûts du cloud destinées aux entreprises. Les critères sont regroupés dans trois sections : Offre actuelle, Stratégie et Présence sur le marché. Ces groupes englobent plusieurs facteurs plus spécifiques, et notamment les ressources de la plateforme cloud, l'administration et la gouvernance des services cloud, le suivi du cloud, l'optimisation des coûts, les services de support, l'expérience et les SLA relatifs à la plateforme, les intégrations et API, la vision du produit, l'approche du marché, l'écosystème des partenaires, le modèle commercial, le nombre de clients, les revenus des produits et la part de marché.

En tant que plateforme de gestion cloud la plus réputée au monde, CloudHealth est connue pour son optimisation des coûts du cloud, son utilisation, ses performances et sa sécurité, tout en fournissant les plus hauts niveaux d'intégrité des données. C'est la raison pour laquelle plus de 3000 organisations à travers le monde comptent sur CloudHealth pour gérer plus de 5 milliards de dollars en dépenses combinées dans le cloud.

« À mesure que les entreprises progressent sur la courbe de maturité de l'informatique dans le cloud, la capacité d'aligner les coûts et l'utilisation du cloud sur les résultats de l'entreprise devient essentielle au succès », a déclaré Joe Kinsella, fondateur et directeur des techniques informatiques, CloudHealth Technologies. « Non seulement la présentation de ce rapport Wave indique, à notre sens, le besoin croissant de solutions de suivi et d'optimisation des coûts du cloud, mais nous croyons également que le fait d'avoir été nommés leaders avec la meilleure note dans la catégorie Présence sur le marché valide d'autant plus la valeur que nous fournissons à nos clients dans ce domaine. »

1. Recherche Forrester : The Forrester Wave™ : « Cloud Cost Monitoring and Optimization, Q2 2018 » (Suivi et optimisation des coûts du cloud, 2e trimestre 2018), Lauren E. Nelson, avec Glenn O'Donnell, William McKeon-White et Peggy Dostie ; 30 mai 2018

À propos de CloudHealth Technologies

CloudHealth est la plateforme logicielle de gestion cloud de confiance qui est utilisée pour accélérer la transformation des entreprises dans le cloud. Les solutions et services de CloudHealth aident les entreprises et les organisations à être plus efficaces grâce à une stratégie cloud cohérente qui s'appuie sur des rapports intégrés, une gestion active des politiques et des recommandations stratégiques. Les analyses éclairées de la plateforme permettent aux équipes d'exploitation et techniques d'avoir des conversations sur le cloud plus significatives, qui simplifient la façon de faire des affaires. CloudHealth aide des clients comme Amtrak, Cox Automotive, News Corp, Zendesk, Suncorp et Sumo Logic à exploiter tout le potentiel de leurs environnements cloud. Disposant de bureaux dans le monde entier, l'entreprise bénéficie du soutien de Kleiner Perkins, Meritech, Sapphire Ventures, Scale Venture Partners, .406 Ventures et Sigma Prime Ventures.

