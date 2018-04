Codewise présente la première plateforme d'optimisation du trafic publicitaire alimentée par l'IA et basée sur la sélection des meilleures offres

Cette nouvelle technologie aide les spécialistes du marketing numérique et de la performance ainsi que les professionnels des achats média de toutes les agences et marques, à tirer le meilleur parti de leur gestion publicitaire en ligne grâce à la correspondance automatique en temps réel du trafic et des meilleures offres. Il en résulte une augmentation à deux chiffres du retour sur investissement, des économies massives de temps et d'argent à réinvestir dans les opérations de gestion de campagnes, et une évolutivité efficace grâce au volume potentiellement illimité d'offres pouvant être traitées dans les temps.

« Notre moteur de données alimenté par l'intelligence artificielle analyse les performances de vos campagnes en ligne et calcule et déploie automatiquement la répartition optimale du trafic entre les offres avec une précision que les tests A/B manuels ne peuvent atteindre, ce qui se traduit par un retour sur investissement, des gains par visites et un taux de conversion maximisés », a déclaré Robert Gryn, PDG et fondateur de Codewise. « Offer Automation de Voluum optimise vos campagnes en temps réel et à tout moment, éliminant le besoin d'ajuster continuellement la stratégie de flux de trafic et permettant une capacité de traitement des campagnes illimitée et une évolutivité 24h/24 et 7j/7. »

« Conformément à notre valeur fondamentale, qui consiste à être centré sur le client, nous avons écouté attentivement les demandes de nos clients qui souhaitaient des informations exploitables et des flux de travail automatisés », a déclaré John Malatesta, directeur des recettes et du marketing chez Codewise. « En conséquence, nous enrichissons progressivement Voluum Tracker, notre plateforme SaaS de mesure et d'optimisation des publicités avec des capacités d'intelligence artificielle. La répartition manuelle du trafic publicitaire à travers toutes les offres sans savoir quelle est la plus adéquate entraîne une perte de temps et d'argent ainsi qu'une baisse des performances. Offer Automation déploie directement des actions basées sur le Smart Data qui aident les spécialistes du marketing à maximiser leur impact commercial. ».

Pour en savoir plus sur Offer Automation de Voluum, consultez

https://voluum.com/offer-automation.

À propos de Codewise

Codewise est un endroit où le talent prospère. Depuis 2011, l'entreprise offre un environnement collaboratif qui favorise la créativité et la croissance, ce qui lui a permis de construire ses plateformes technologiques phares en matière de publicité : Zeropark, une plateforme d'échange de trafic de performance, et Voluum, le leader du marché en matière de suivi de campagne avec une plateforme DSP publicitaire native intégrée. Codewise est un venture builder entièrement autofinancé, dont le siège social se trouve à Cracovie, en Pologne, avec des bureaux à Londres et à Santa Monica. La société emploie plus de 200 collaborateurs talentueux et offre ses service à des clients dans plus de 190 pays à travers le monde. www.codewise.com

À propos de Voluum

Voluum est une plateforme marketing complète pour les analyses, le suivi, l'optimisation de vos performances et pour les achats média. Cette suite se compose de Voluum Tracker, le leader fiable dans le suivi des performances interécrans, et de Voluum DSP intégré, une plate-forme DSP publicitaire native dernière génération. Voluum est l'outil indispensable pour l'optimisation et la mise à l'échelle de vos campagnes, avec des filtres antifraude, un outil de création de listes blanches et une vitesse de reporting exceptionnelle. Alimenté par une puissante base de données propriétaire depuis septembre 2014, Voluum offre ses services à des milliers de clients SaaS dans plus de 190 pays à travers le monde. www.voluum.com

À propos de Zeropark

Zeropark est une plateforme d'échange de trafic de performance reliant les annonceurs, les affiliés et les équipes d'achats média à des sources de trafic haute performance, en temps réel. La plateforme offre un trafic trié sur le volet à partir de redirections de domaines parqués, d'applications mobiles et de pops Premium. Elle dispose d'options de ciblage robustes et d'outils d'optimisation puissants, renforcés par des mécanismes d'apprentissage machine, le tout dans une interface conviviale. Zeropark diffuse 150 millions de vues publicitaires chaque jour. www.zeropark.com

