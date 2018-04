comScore annonce le lancement en France de Vidéo Metrix Multi-Plateforme pour mesurer les audiences vidéo sur les smartphones, tablettes et ordinateurs

"Aujourd'hui, plus de la moitié des internautes français accèdent au contenu numérique à travers de multiples écrans. Les producteurs de contenu et les annonceurs ont besoin d'une méthode fiable et cohérente pour évaluer leurs audiences et effectuer leurs transactions dans un monde multi-plateformes », a déclaré Julien Lemaire de comScore. "L'introduction de Video Metrix Multi-Plateforme marque une étape importante dans la mesure d'audience."

L'introduction de Vidéo Metrix Multi-Plateforme permet désormais de :

Obtenir une vision holistique des audiences vidéo Quantifier l'audience totale et dédupliquée sur smartphones, tablettes et ordinateurs Comprendre comment l'engagement diffère d'une plateforme à l'autre pour mieux monétiser et planifier le contenu vidéo

"La croissance rapide de la vidéo mobile ouvre de nouvelles perspectives aux annonceurs et à leurs agences. Les expérimentations autour de contenus et de formats vidéo mobile se multiplient, leur diffusion se généralise », témoigne Renaud Ménérat, Président de la Mobile Marketing Association France. « Comprendre comment, quand et où la vidéo mobile est consommée devient donc essentiel pour garantir la pertinence de ce canal de communication et maximiser sa valeur. Dans ce contexte, le lancement de la solution de mesure vidéo multiplateforme de comScore est une initiative heureuse pour l'industrie du marketing mobile et que salue la Mobile Marketing Association France. »

La vidéo Metrix Multi-Plateforme utilise le système UDM (Unified Digital Measurement) de comScore, une approche hybride qui s'appuie sur des panels de recherche propriétaires, son réseau Census Network, et des partenaires tiers. Les éditeurs de vidéo intéressés peuvent assurer une couverture complète de leurs audiences en déployant le SDK mobile de comScore. Pour en savoir plus, veuillez contacter votre représentant comScore. Pour plus d'informations sur comScore Video Metrix Multi-Plateforme, rendez-vous sur : www.comscore.com/fre/VideoMetrixMP ou contactez-nous .

A propos de comScore

comScore est une société de mesures multiplateformes d'audiences, de comportement des consommateurs, et des marques. Basé sur la précision et l'innovation, le modèle comScore combine des informations d'audiences digitales, de la TV et du cinéma, permettant de quantifier à échelle globale les comportements multi-écrans des consommateurs. Cette approche aide à la fois les médias à monétiser leurs audiences et les marketeurs à atteindre plus efficacement leurs cibles. Avec plus de 3200 clients et une présence dans plus de 70 pays, comScore bâtit l'avenir de la mesure d'audience. Plus d'informations sur comscore.com.

