Dar Al Arkan lance Mirabilia, une promotion de villas estimée à 600 millions SR au sein du développement « Shams Ar Riyadh » doté de 10 milliards SR, avec des intérieurs signés Roberto Cavalli

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/689863/Dar_Al_Arkan_Mirabilia.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/690851/Dar_Al_Arkan.jpg )



Une cérémonie a été organisée à Riyad pour le lancement de ce développement haut de gamme et ce partenariat hors pair avec la maison de couture italienne synonyme de luxe absolu. Ont assisté à cet évènement Yousef Bin Abdullah Al Shelash, président de Dar Al Arkan, Gian Giacomo Ferraris, PDG de Roberto Cavalli Group, qui est venu spécialement à Riayd pour l'occasion, et un certain nombre d'officiels, de diplomates, de dignitaires et d'investisseurs.

Mirabilia, qui signifie « merveilles » en latin, présente toute une gamme de villas résidentielles haut de gamme de trois à sept chambres, construites sur mesure, dont la superficie oscille entre 300 m² et 1 600 m². Elle se trouve au sein de la promotion à utilisation mixte « Shams Ar Riyadh », très en vogue, qui couvre cinq millions de mètres carrés. Surplombant la vallée Wadi Hanifa, ces villas résidentielles offriront les plus beaux designs architecturaux et l'expression nec plus ultra des intérieurs tendance de Roberto Cavalli.

Les parois vitrées du sol au plafond invitent à des vues panoramiques sur les paysages luxuriants à couper le souffle de Wadi Hanifa, pour se fondre avec les intérieurs de Roberto Cavalli inspirés par la faune et la nature, dans une fusion d'harmonie universelle.

Stratégiquement située sur King Khalid Road, l'emblématique « Shams Ar Riyadh » est une promotion immobilière haut de gamme. Première du genre dans le Royaume, elle est conçue comme une « ville dans une ville » de rayonnement mondial. Le projet comprend des espaces résidentiels, commerciaux et à usage mixte intégrés dans les meilleures installations pour permettre un style de vie exclusif.

« Shams Ar Riyadh » est une communauté autonome dont chaque composante, qu'elle soit résidentielle, commerciale, éducative, médicale, récréative et religieuse, est synonyme de luxe et de signe distinctif. Elle se décline en centres commerciaux pleins de vitalité, restaurants et cafés internationaux de prestige tenus par des légendes culinaires de renommée mondiale et elle surplombe des paysages luxuriants, des allées, des aires de jeux pour enfants, des écoles, des cliniques, des bureaux du gouvernement et des mosquées.

Les investissements dans les travaux d'infrastructure s'élèvent à ce jour à plus d'un milliard de RS, un budget qui englobe deux sous-stations électriques et les principales routes d'accès.

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) a conclu un partenariat stratégique avec « Shams Ar Riyadh » pour créer une ambiance résidentielle exceptionnelle qui facilite une vie heureuse en milieu urbain pour ses employés et leurs familles. Le complexe résidentiel de SABIC offre 600 appartements entièrement équipés, construits sur une surface de 1,8 million de mètres carrés. Un grand nombre de membres de l'équipe de SABIC y ont emménagé dès 2017.

Yousef Bin Abdullah Al Shelash a déclaré : « Mirabilia va redéfinir l'habitat de luxe en offrant à ses résidents des expériences exclusives ici-même à Riyad, dans ce vaste paysage unique où s'entremêlent les petits plaisirs de la vie urbaine méticuleusement concoctés par la prestigieuse maison de couture italienne Roberto Cavalli et le charme merveilleux de Wadi Hanifa. Le nouveau projet de Mirabilia donnera le ton à cet emplacement étonnant de la capitale, Riyad. Je suis vraiment enchanté par notre partenariat avec le groupe Roberto Cavalli, qui résume le vrai sens du luxe absolu et incarne la beauté, le design et le talent artistique ».

Gian Giacomo Ferraris a commenté à ce sujet : « Nous sommes ravis d'entrer pour la première fois en tant que groupe dans l'immobilier en Arabie saoudite à travers un projet futuriste qui personnifie l'extravagance moderne. L'alliance de la beauté sauvage de Wadi Hanifa et de la sophistication de l'architecture et des formes du paysage, de la vie moderne et des vues panoramiques fascinantes que l'on a depuis l'intérieur de Mirabilia, aidera nos designs à faire fi des règles une fois de plus, afin d'offrir toute une gamme d'expériences et de styles individuels et exotiques aux familles et aux investisseurs saoudiens sophistiqués qui ont choisi les splendeurs de Mirabilia comme résidence de prédilection ».

