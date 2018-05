David Sosna de Personetics et Josselin Hébert de BGL BNP Paribas mettront en avant la Gestion Financière Proactive à Money 20/20

La Gestion Financière Proactive alimentée par IA sera le sujet d'une présentation conjointe au Money 20/20 Europe tenue par Josselin Hébert, Head of Business Innovation & Digital Change chez BGL BNP Paribas, et David Sosna, Co-fondateur et PDG de Personetics.

La Gestion Financière Proactive permet aux banques de fournir des astuces et conseils opportuns et pertinents qui aident leurs clients à contrôler leurs finances au quotidien, à prendre de meilleures décisions concernant leur argent, et à faire de petites mais réelles avancées vers une meilleure santé financière.

"La plupart des gens n'ont tout simplement ni le temps, ni les connaissances ou la patience de s'occuper de leurs finances. Le croisement des technologies cognitives avec l'Open Banking constitue, pour les fournisseurs de services financiers, une opportunité unique et ce afin d'aider leurs clients grâce à des outils de gestion financière proactifs hautement personnalisés, tournés vers l'avenir et intégrés à l'expérience de banque au quotidien", a déclaré David Sosna, Co-fondateur et PDG de Personetics.

Josselin Hébert, Head of Business Innovation & Digital Change chez BGL BNP Paribas, partagera la vision de la banque et les enseignements tirés de sa collaboration avec Personetics afin de fournir des prestations de conseil et d'accompagnement personnalisés aux clients de la banque.

La présentation aura lieu le mercredi 6 juin à 16h20 sur la scène The Lion's Den.

Personetics participera également au Startup Square de BNP Paribas à VivaTech 2018 du 24 au 26 mai à Paris et présentera ses applications bancaires cognitives alimentées par IA qui rendent possible la personnalisation de l'expérience bancaire.

A propos de BGL BNP Paribas

BGL BNP Paribas (http://www.bgl.lu) est une des plus grandes banques du Grand-Duché de Luxembourg et fait partie du Groupe BNP Paribas. Elle propose à ses clients particuliers, professionnels, entreprises et de banque privée une gamme particulièrement large de produits financiers et de solutions de bancassurance. Fin 2017, le Groupe BNP Paribas employait quelque 3.700 collaborateurs au Luxembourg, dont 2.379 au sein de BGL BNP Paribas.

En 2017, BGL BNP Paribas a été désignée « Best Bank in Luxembourg » pour la 2e année consécutive par le magazine international Euromoney.

A propos de Personetics

Personetics' Cognitive Banking Brain est mis à profit par les plus grandes institutions financières à travers le monde pour transformer les services bancaires courants en interactions personnalisées qui aident leurs clients à prendre le contrôle de leurs finances et à atteindre leurs objectifs financiers.

Combinaison unique associant intelligence financière intégrée et capacités cognitives avancées, les solutions Personetics font aujourd'hui des services bancaires alimentés par IA une réalité pour plus de 45 millions de clients - dispensant un guidage personnalisé en temps réel, des décisions financières automatisées, et simplifiant la gestion des finances personnelles.

Menée par une équipe d'entrepreneurs FinTech aguerris ayant fait leurs preuves, Personetics a été nommée un "Cool Vendor" par Gartner, s'est placée dans le Top Dix des Entreprises FinTech de KPMG, et dans le Top Dix des Entreprises Prometteuses d'American Banker.

Pour plus d'informations, visitez http://personetics.com.

