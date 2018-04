Des entreprises russes participent à WIRE-2018, le plus grand salon des fabricants de câbles et produits en fil

L'exposition russe sera présentée sous la forme d'un groupe et de plusieurs stands individuels représentant les entreprises suivantes : « Micromesh Technologies » (région d'Orenbourg) et « North-Western machine-building enterprise » (Pouchkine, Saint-Pétersbourg). Quatre autres entreprises russes auront des stands individuels : « Severstal-metiz » (Tcherepovets), « Kamensk-Uralsky non-ferrous metal working plant » - Usine de travail des métaux non-ferreux de Kamensk-Uralsky (Moscou), « Vladimir Plant of Precision Alloys » - Usine des alliages de précision (Vladimir, Moscou), « All-Russian Scientific Research Institute of Cable Industry » - VNIIKP, Institut de la recherche scientifique russe de l'industrie du câble (Moscou).

Les visiteurs de l'exposition de Düsseldorf pourront voir des machines destinées à la production et la finition de câbles et de fils, des outils et des matériaux auxiliaires pour les processus de production, des matières premières, des câbles et des fils spéciaux, des technologies de surveillance et de mesure, ainsi que des technologies de contrôle de la production et des équipements spéciaux. Pendant le salon WIRE-2018, l'accent sera également mis sur la production de câbles à fibres optiques. Il s'agit d'une industrie en pleine croissance, dont la demande alimente l'offre et l'innovation dans l'industrie du câble.

Différents évènement sont prévus dans le cadre du programme commercial, notamment des rencontres avec des partenaires étrangers, un séminaire avec le représentant adjoint du Commerce de la Fédération de Russie en République fédérale d'Allemagne, Viktor Ilsky, ainsi que la séance de questions-réponses avec Alexey Kuranchev, directeur du soutien à l'exportation de la métallurgie.

Au cours des dernières années, des tendances positives sont apparues dans la production de câbles et de produits en fil en Russie. Selon les prévisions des experts, les entreprises russes seront à même de fournir plus de 80 % du marché intérieur des câbles. Oleg Tokarev, directeur adjoint du Département de la construction de machines-outils et des investissements en construction de machines du ministère de l'Industrie et du Commerce de la Fédération de Russie, a déclaré à l'agence TASS que la part des importations est inférieure à 20%. Parallèlement à cela, la part des exportations reste faible. La participation à l'exposition WIRE-2018 permettra aux producteurs nationaux de câbles et de produits en fil de trouver de nouveaux clients sur les marchés européen et mondial.

Pour information : le salon des fabricants de câbles et de produits en fil (WIRE-2018) aura lieu en Allemagne du 16 au 20 avril, au Messe Düsseldorf. Cela sera sa seizième édition. Des entreprises du monde entier présenteront des technologies innovantes, des équipements industriels modernes, ainsi que des biens et services industriels. Les expositions seront installées sur une surface de plus de 65 000 mètres carrés. Près de 1 200 exposants venus de 50 pays y sont attendus.

LA SOURCE Russian Export Center