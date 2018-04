Dialo.ga garantie ses ventes de 62 millions d'euros en 2018 grâce à l'intégration de WebRTC et de l'Intelligence Artificielle

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/458733/Dialoga_Logo.jpg )



Les ventes de 2017 et, surtout, les contrats pour 2018 sont en grande partie le résultat de l'engagement de l'entreprise pris il y a trois ans afin de développer sa propre plate-forme de communication audio, vidéo et de messagerie en temps réel basée sur le protocole WebRTC, ainsi que pour l'effort en R&D dans le domaine de l'Intelligence Artificielle (Deep Learning) axé sur les domaines d'attention et de service à la clientèle, tout cela par l'intermédiaire de la nouvelle société du groupe appelé utopia.AI, dans laquelle une vaste équipe de scientifiques et chercheurs spécialisés en Deep Learning développe son activité.

Tous les services sont présentés via des applications propres ou via l'intégration dans des applications tierces grâce à la mise en œuvre d'une plate-forme d'intégration appelée parthenon.io, où la communauté de développeurs dispose des kits de développement nécessaires pour tirer parti des ressources des communications et de l'intelligence artificielle du groupe.

En plus de la bonne évolution dans ses différents domaines d'activité, Dialo.ga est devenu en 2017 le seul opérateur de télécommunications au monde avec son propre réseau dans 29 pays, avec plus d'un milliard de clients potentiels. En ce sens, la société a confirmé qu'elle poursuivra l'expansion mondiale de ses services au cours de cette année 2018, l'Europe de l'Est et l'Amérique du Sud étant ses prochains objectifs.

Cette croissance continue s'est reflétée au premier trimestre 2018 lors de l'inauguration de deux nouveaux bureaux commerciaux et de support à Miami et à Bordeaux. Ces deux emplacements sont essentiels dans les plans de l'opérateur pour augmenter sa présence physique à travers le continent américain et le sud de l'Europe. Les premières étapes de cette nouvelle phase d'expansion ont déjà eu lieu il y a quelques mois lorsque la société a annoncé l'ouverture d'une nouvelle délégation à Venise.

Dialo.ga est le premier opérateur avec son propre réseau dans 29 pays et une plate-forme pour les produits vocaux et vidéo basés sur la technologie WebRTC. Cela vous permet non seulement de fournir tous les services de téléphonie dont une entreprise a besoin, mais également de les connecter au monde WebRTC. Les services WebRTC de Dialo.ga, ainsi que ses solutions d'Intelligence Artificielle, transforment la manière traditionnelle de concevoir la communication au travail, en révolutionnant les systèmes de service à la clientèle grâce à l'utilisation de Deep Learning et en redéfinissant la façon dont les entreprises communiquent avec leurs clients.

