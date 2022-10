DICTADOR LANCE MOPA MOPA, LE DERNIER NÉ DE LA SÉRIE TOTEM DE DICTADOR

UNE SÉLECTION LIMITÉE DE 360 FLACONS SERA COMMERCIALISÉE DANS LE MONDE ENTIER le 20 octobre.

MIKOŁÓW, Pologne, le 24 oct. 2022 /PRNewswire/ -- Après le lancement réussi de Dictador Wixárika, la première édition de la collection TOTEM, Dictador présente maintenant sa deuxième édition, MOPA MOPA. La collection TOTEM a été créée pour préserver la diversité culturelle, encourager le traditionalisme dans l'art et honorer les artisans indigènes et leurs techniques, datant de plusieurs siècles.

Dictador TOTEM, Mopa Mopa collection.

Alors que les vins et spiritueux rares atteignent des valeurs de plus en plus importantes et attirent les investissements mondiaux, Dictador est le pionnier du rhum vieilli pour les connaisseurs. La marque possède le plus grand stock de rhum vieux au monde, jusqu'à 45 ans d'âge, ce qui permet à Dictador de lancer une gamme d'éditions innovantes, mais fines et rares, inégalées par la concurrence - créant ainsi une toute nouvelle catégorie de luxe pour les rhums de prestige et distribuant ses produits primés dans plus de 80 pays du monde.

La collection Dictador MOPA, en édition limitée, est une démonstration exceptionnelle de l'art, de la technique et de la réflexion consacrés à l'élaboration de ces bouteilles de rhum de collection. Il n'y a que 360 bouteilles dans la collection MOPA MOPA et chaque bouteille a été décorée à la main par des artistes colombiens. Cette collection représente cette forme d'art historique et ancienne, mais elle est aussi un symbole de l'amour et du respect que ces artisans portent à leur patrie et à sa riche culture.

L'inspiration de ces bouteilles provient de l'ancienne tradition d'utilisation de la Mopa Mopa, une résine phénolique originaire d'Amérique du Sud, utilisée depuis des siècles dans des contextes culturels par les artisans de la région de Pasto, en Colombie, pour décorer des tasses à boire cérémonielles appelées « Qeros ». Le processus implique un cycle de production complexe au cours duquel des feuilles de résine souple sont extraites d'arbres du genre Elaeagia, qui poussent dans les régions montagneuses de l'ouest de l'Amérique du Sud. Cette opération est réalisée sans abîmer l'arbre au cours du processus.

Le voyage pour collecter la résine se fait toujours à pied et prend généralement jusqu'à 5 heures pour atteindre le point de destination. Les collecteurs de résine installent ensuite des campements dans la nature pendant 8 à 15 jours, alors qu'ils passent au peigne fin les parcelles d'arbres pour une récolte viable. Au total, les ramasseurs de résine récolteront entre 6 et 9 kilos de Mopa Mopa qui seront ensuite vendus aux maîtres vernisseurs dans un lieu central plus proche de la ville. Le Mopa Mopa est sacré en raison de la beauté qu'il permet d'obtenir, mais aussi en raison de l'effort nécessaire pour s'en procurer et de sa rareté - la récolte n'a lieu que deux fois par an, entre mai et novembre.

L'art du Mopa Mopa est si complexe et prend tant de temps qu'il ne peut être automatisé pour une production de masse. Par conséquent, les personnes impliquées jouent un rôle crucial dans la fabrication de ces bouteilles en édition limitée. Comme de nombreux processus indigènes, la récolte du Mopa Mopa et les connaissances ancestrales du processus d'application du vernis Pasto sont menacées de disparition en raison de la déforestation et de l'empiètement agricole. C'est grâce à la passion et à l'engagement de ces populations locales que cette forme d'art a pu être maintenue en vie.

Proposées à partir de 3 600 - 4 800 EUR, les bouteilles en édition limitée sont disponibles à la vente sur la boutique en ligne de Dictador

À propos de Dictador :

Depuis plus de 40 ans, Dictador crée des rhums vieillis ultra-premium au cœur de Carthagène, en Colombie. Entre les mains expérimentées de Hernan Parra, producteur de rhum et maître assembleur de troisième génération, cette distillerie colombienne a méticuleusement perfectionné le processus de fabrication tout en conservant les recettes et techniques familiales. Dictador possède le plus grand stock au monde de rhum vieux, jusqu'à 45 ans, ce qui permet à la marque de lancer une gamme d'éditions innovantes, mais fines et rares, inégalées par la concurrence - créant ainsi une toute nouvelle catégorie de luxe pour les rhums fins. En raison de sa situation géographique, la Colombie est l'un des trois plus grands producteurs de canne à sucre au monde, ce qui garantit à la fois une qualité élevée et de grandes récoltes. Carthagène et ses environs sont célèbres pour avoir été les premières zones de production de canne à sucre en Amérique du Sud.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1927172/Dictador_Mopa_Mopa.jpg

