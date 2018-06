Du nouveau chez FortuneJack - le principal casino bitcoin fait peau neuve avec un nouveau site Web

« Cela fait un certain temps que nous travaillons là-dessus ; maintenant c'est à vous de nous dire si ça va », a publié la société sur Twitter, présentant enfin aux joueurs le nouveau site Web qui offre un regard neuf sur la marque et ses nouvelles fonctionnalités. Comme l'affirment les représentants de FortuneJack sur divers forums relatifs aux cryptomonnaies, la société est ravie de recueillir des retours d'information et invite les joueurs à livrer leurs premières impressions sur les médias sociaux, pour aider la marque à perfectionner le produit.

Les changements les plus notables dans la nouvelle apparence de FortuneJack concernent le nouveau programme de fidélité, dont le paiement mensuel en espèces, les bonus hebdomadaires de recharge et les bonus d'étape. Le club des membres VIP est au sommet du programme de fidélité, les joueurs VIP bénéficiant désormais de jeux exclusifs et de limites de paris plus élevées sur le site Web.

Un nouveau classement des meilleurs a également été mis en place, offrant chaque lundi une nouvelle possibilité de s'emparer d'une part de la cagnotte de 500 mBTC. Comme l'admettent les gestionnaires de FortuneJack lors des échanges, le casino prévoit de prendre au sérieux les classements quotidiens et souhaite établir un nouveau classement pour chaque jour de la semaine. Pour l'instant, tous ceux qui s'inscrivent sur le tout nouveau site de FortuneJack reçoivent 25 tours gratuits, sans dépôt.

Augmenter la sécurité était l'une des principales raisons pour lesquelles FortuneJack a décidé la remise à niveau ; les représentants du casino mettent en avant la nouvelle authentification à deux facteurs (2FA) et la mise à jour des pages de comptes de joueurs comme l'un des progrès du secteur du jeu reposant sur le bitcoin.

Mais il y a également une nouvelle approche du jeu. FortuneJack a alléché ses joueurs avec d'autres mises à jour à venir, annonçant d'ores et déjà un futur partenariat avec netEnt, le principal fournisseur de jeux, qui devrait être en ligne sur le site Web dans les prochains jours, mais aussi des conseils sur Sportsbook.

LA SOURCE FortuneJack