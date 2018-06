Durable: InnoGames maîtrise le saut de Flash en HTML5 avec "Forge of Empires"

InnoGames a été le premier développeur de jeux au monde à maîtriser la conversion automatique d'un jeu de navigateur Flash complexe avec le compilateur open-source HAXE et sans Code Freeze. Désormais, tous les joueurs peuvent découvrir le jeu construction et de stratégie "Forge of Empires" dans un navigateur en HTML5. La version navigateur du titre à succès, qui a été lancé en 2012, est donc pérenne lorsque Adobe cessera de prendre en charge Flash en 2020. InnoGames utilise également HAXE pour rendre tous les jeux de navigateur de son propre portefeuille, indépendants de Flash.

Les développeurs de jeux et les fournisseurs d'applications Web basées sur Flash doivent relever le défi de préparer leurs produits avant la fin de Flash. Dans le marché free-to-play, une industrie multimillionnaire de jeux flash fructueux fait face à la fin supposée.

"Dès le début, nous avons reconnu le danger de la dépendance des titres individuels sur Flash et l'on a cherché des alternatives. Nous avons eu beaucoup de discussions sur le sujet et nous avons constaté qu'il n'y ait pas de solution technique à nos besoins sur le marché. Je suis encore plus fier que notre équipe interne HAXE ait achevé la conversion complète de ce grand projet en très peu de temps. Avec cela, on garantit que nos joueurs pourront décider à tout moment s'ils veulent jouer à «Forge of Empires» sur mobile ou dans le navigateur», explique Hendrik Klindworth, PDG d'InnoGames.

Le choix est tombé sur OpenFl en combinaison avec le compilateur open-source HAXE, ce qui permet de produire du code de programme dans différents langages tels que HTML5. "Forge of Empires" a comporté, en tant que jeu de navigateur pluriannuel avec 4 000 classes, une variété de graphiques et d'éléments sonores et plus de 500 000 lignes de code de programmation, de nombreux défis techniques. InnoGames a contrôlé ces énormes défis et a optimisé la version HTML5 pour tous les navigateurs modernes. http://prez.ly/rsK

