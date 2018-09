Emmanuel SCHMIDT est nommé Directeur Financier (CFO) du Groupe Ethypharm

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/708212/Ethypharm_Logo.jpg )

Emmanuel SCHMIDT, 49 ans, titulaire d'un Master of Science en Business Management de l'EDHEC Lille, apporte au Groupe ses 20 années de maîtrise et de Transformation de la Direction financière acquises dans l'audit puis au sein d'entreprises complexes et internationales.

Depuis 2010, Emmanuel SCHMIDT était le CFO de Star's Service, entreprise sous LBO leader de la logistique du dernier kilomètre et a passé auparavant huit années chez Pierre Fabre en tant que Directeur financier de la branche pharmaceutique.

Hugues Lecat CEO du Groupe Ethypharm, déclare : « Nous sommes très heureux d'accueillir Emmanuel au sein d'Ethypharm. Emmanuel possède une expertise financière solide et une excellente connaissance de l'industrie pharmaceutique, son arrivée renforce l'équipe de Direction pour accompagner la croissance du Groupe et poursuivre sa Transformation. »

A propos d' Ethypharm

Ethypharm est un Groupe pharmaceutique européen à vocation internationale, acteur engagé dans le traitement des addictions et de la douleur.

Ethypharm développe et commercialise également des médicaments génériques complexes et des médicaments essentiels qui contribuent à réduire les dépenses de santé, notamment dans les domaines de l'oncologie et des soins d'urgence.

Le Groupe emploie 1400 collaborateurs essentiellement en Europe et ses médicaments sont commercialisés dans plus de 80 pays.

Notre ambition est de devenir le leader européen pour le traitement de l'addiction et de la douleur et de développer de nouveaux marchés afin de faciliter l'accès à des médicaments essentiels pour les patients du monde entier.

Pour en savoir plus sur le Groupe Ethypharm visitez notre site : http://www.ethypharm.com

