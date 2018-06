En collaborant avec ESG MOBILITY, Segula Technologies renforce sa présence en Allemagne et développe sa vision stratégique à horizon 2022

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/679987/Segula_Technologies_Logo.jpg )

Cette collaboration permettra de soutenir leurs clients respectifs du secteur Automobile dans tous leurs projets d'ingénierie. Segula apporte son savoir faire en gestion de workpackages automobiles, tandis qu'ESG bénéficie d'une expertise avérée en électronique et dans l'electromobilité. Segula est présent mondialement, avec de fortes positions en France, en Espagne, au Brésil et en Chine. ESG est un fournisseur-clé des principaux équipementiers allemands, et bénéficie d'une présence à Rüsselsheim, en Chine et aux USA.

Grâce à ce partenariat, Segula enrichit ainsi ses compétences numériques dans le secteur automobile, afin de proposer davantage de solutions intégrées à ses clients. Les positions de marché et les offres de Segula et d'ESG se verront ainsi renforcées.

Laurent Germain, Directeur Général du Département International de Segula Technologies, déclare : « Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec ESG MOBILITY, qui permet de combiner la présence mondiale de Segula à l'expertise numérique d'ESG. Ensemble, nous pourrons mieux répondre aux besoins de plus en plus diversifiés des clients allemands et européens, en leur offrant la garantie d'une ingénierie "Made in Germany". »

Cet accord s'inscrit dans la continuité d'une série d'activités menées par Segula sur le marché allemand, dont la dernière en date est l'acquisition d'EK Design, société spécialisée dans l'automobile et les véhicules industriels et spéciaux, ainsi que celle de Technicon Design.

Laurent Germain ajoute : « Le secteur automobile allemand représente un marché clé pour notre croissance. En améliorant nos capacités en matière de solutions numériques, nous nous rapprochons de notre ambition de devenir leader mondial des solutions automobiles d'ici 2022. »

Wolfgang Sczygiol, Directeur Général d'ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH et Directeur d'ESG MOBILITY, déclare : "Avec Segula, ESG a trouvé le partenaire idéal pour poursuivre ses ambitions de croissance durable en tant que fournisseur majeur de services, au carrefour des systèmes électriques et électroniques et des logiciels / IT, pour la mobilité de demain"

A propos de SEGULA Technologies

SEGULA Technologies est un groupe d'ingénierie présent mondialement, au service de la compétitivité de tous les grands secteurs industriels : automobile, aéronautique, énergie, ferroviaire, naval, pharmacie et pétrochimie. Présent dans 28 pays, fort de ses 140 implantations dans le monde, le Groupe privilégie une relation de proximité avec ses clients grâce aux compétences de ses 11 000 collaborateurs. Ingénieriste de premier plan plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, SEGULA Technologies mène des projets d'envergure, allant des études jusqu'à l'industrialisation et la production.

A propos d ' ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH

ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH est depuis cinquante ans l'une des premières entreprises allemandes dans le développement, l'intégration et l'exploitation de systèmes électroniques et informatiques. Elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à 300 millions d'euros. En Allemagne et à l'international, 2 000 employés travaillent dans les trois secteurs ESG DEFENCE + PUBLIC SECURITY, CYOSS (Cyber Security and Data Analytics) et ESG MOBILITY; ils fournissent des produits et services en logistique, développement de systèmes, formation et conseil à une clientèle diversifiée, qui comprend les autorités publiques ainsi que les organisations de la défense et de l'industrie.

Au service de l'industrie automobile, ESG MOBILITY compte 1 000 collaborateurs répartis sur 12 sites en Allemagne, aux Etats-Unis et en Chine et fournit une gamme diversifiée de produits et de services orientés vers la mobilité de demain, dans les domaines E / E et software / IT.

