Endroit cool pour journées chaudes : embellir facilement les meubles de jardin − avec de bonnes idées et un pistolet à peinture de WAGNER

La détente, tout simplement : sur la chaise longue

Construire soi-même une chaise longue ? Pas de problème ! Grâce à la notice pas à pas de WAGNER, ce projet peut être réalisé en une demi-journée, même par les débutants en bricolage. Faire couper le bois, l'assembler et ensuite pulvériser sa couleur préférée avec le W 590 FLEXiO de WAGNER ! Avantages : Moins cher qu'à l'achat, cette chaise longue contient beaucoup de passion, d'efforts et de personnalité. Et après seulement quelques étapes de travail, elle garantit ensuite de nombreuses heures de détente au soleil !

Miser sur le sport : avec le mur d´entraînement de football

On doit guérir de la fièvre du football − en la vivant à fond. Prenez un ballon, sortez dans le jardin...et pensez à viser dans les buts. Le plaisir de jouer commence par le plaisir de bricoler avec la notice de WAGNER : le rond (les ouvertures) doit aller dans le carré (la cage). Il ne manque plus que les pieds et la peinture − et le conte estival est terminé. Un coup de maître du bricolage !

Pour une assise agréable et confortable : des chaises en osier

Pas besoin de neuf − l'upcycling apporte un nouvel éclat aux vieux objets. WAGNER montre comment faire et apporte à un ensemble de chaises en osier un nouveau look couleur pétrole avec le W 590 FLEXiO. Pulvériser un ensemble en osier est un domaine de prédilection de l'utilisation d'un pistolet à peinture − en effet, grâce au jet de peinture pouvant être réglé avec précision, l'osier est peint très rapidement avec une qualité parfaite. Laisser sécher, une boisson fraîche à la main − puis profiter de l'été !

