EPS Group: Mise a disposition du rapport financier annuel 2017

Les documents suivants sont intégrés dans le Rapport Financier Annuel : les états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, incluant le rapport des Commissaires aux Comptes, les états financiers de EPS pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, incluant le rapport des Commissaires aux Comptes, le rapport sur le gouvernement d'entreprise, le rapport sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées (rapport RSE), incluant le rapport de l'organisme tiers indépendant, le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et les honoraires des commissaires aux comptes.

Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté et téléchargé à partir du site Internet de la Société (http://www.electropowersystems.com, rubrique Actionnaires / Informations réglementées / Rapport Financier Annuel 2017).

À propos d'ELECTRO POWER SYSTEMS

Electro Power Systems (EPS) opère dans le secteur des énergies durables, et est spécialisé dans le développement de solutions de stockage d'énergie et de microgrids qui permettent de transformer les sources d'énergies renouvelables intermittentes en une véritable source d'énergie stable. Cotée sur le marché réglementé français Euronext (EPS:FP), la société EPS fait partie des indices CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable. Son siège social est à Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie. Grâce à une technologie propriétaire protégée par 130 brevets et demandes de brevets, et grâce à plus de dix ans de recherche et développement, le groupe développe des solutions de grande ampleur pour le stockage d'énergie: dans les pays développés, pour la stabilisation des réseaux fortement caractérisés par des sources renouvelables intermittentes, et dans les pays émergents, pour la production d'énergie hors réseau (off-grid) en microgrid à des coûts plus bas que ceux des combustibles fossiles. Au 31 décembre 2017, EPS a installé et a entamé la phase de mise en service de 48 projets à grande échelle, y compris des systèmes hybrides hors réseau alimentés par des systèmes de stockage d'électricité et d'énergie renouvelable. Elle fournit de l'énergie à plus de 165 000 clients par jour, pour une capacité totale de 47MWh dans 21 pays du monde répartis en Europe, en Amérique latine, en Asie et en Afrique.

