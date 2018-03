EPS Group resultats annuels 2017: un élan de croissance continu, dans la ligne d'atteindre les objectifs 2020

Electro Power Systems S.A. (« EPS »), un pionnier des solutions de stockage d'énergie et des microgrids, dont les actions sont admises aux négociations sur le marché réglementé français Euronext à Paris (EPS:FP), présente aujourd'hui ses comptes annuels 2017. Les comptes ont été examinés et approuvés par le Conseil d'Administration du 28 mars 2018, et audités par les commissaires aux comptes. Les états financiers consolidés 2017 seront disponibles sur le site internet d'EPS http://www.electropowersystems.com et l'ensemble des données financières consolidées est annexé au présent communiqué de presse.

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES 2017

Le chiffre d'affaires augmente de 40% pour s'établir à 9 898 k€, soit une augmentation de 2 811 k€ par rapport à 2016. Ce chiffre ne tient pas compte de 2 631 k€ des travaux en cours dans le chantier du système de 20MW en Espagne, qui seront comptabilisés en 2018. Une telle croissance est principalement due au déploiement réussi des microgrids et des solutions hors-réseaux dans les pays émergents de l'Afrique de l'Est, de l'Amérique latine et de la région Asie-Pacifique, mais aussi, de façon encore plus importante, à celui des solutions raccordées au réseau en Europe. Ces développements positifs se sont avérés possibles grâce à la crédibilité du Groupe, établie au travers de projets avec Enel, Terna, Edison, Toshiba et avec d'autres acteurs majeurs de l'industrie et du service public.

1. Le carnet de commandes se compose, à la date de ce communiqué de presse, des revenus estimés et des autres revenus correspondant aux (1) bons de commande reçus, aux contrats signés et aux projets remportés, et (2) projets assujettis sur la base d'un contrat d'achat d'électricité, donc la valeur convenue est un prix par kWh d'électricité et une quantité de MW à installer.

2. Les données sont à la date du présent communiqué de presse, et en ligne à l'annonce faite lorsque la publication des résultats annuels 2016 (données publiées le 23 mars 2017).

