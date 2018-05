EPS: Résultats du premier trimestre 2018 - le chiffre d'affaires double et des installations sont réalisées sur trois continents

Chiffre d'affaires en hausse de 134 % sur base comparable [1] , carnet de commandes [2] à 21,6 millions et 150 millions d'euros de pipeline

Achèvement de la production et phase de test pour le système de 20 MW en Espagne, démarrage du site de construction

En développement : les micro-réseaux et les projets d'îles intelligentes (Italie et Comores), les systèmes de stockage (Italie et Belgique) et les systèmes à hydrogène (Singapour)

Les liquidités s'élèvent à 5,3 millions d'euros grâce au soutien constant d'Intesa Sanpaolo avec de nouvelles lignes de crédit

Le Conseil d'Administration d'Electro Power Systems S.A. (« EPS »), entreprise pionnière de la technologie des solutions de stockage d'énergies et des micro-réseaux, cotée sur le marché réglementé français Euronext à Paris (EPS:FP), a approuvé aujourd'hui les ventes consolidées et la trésorerie (non auditées) du Groupe pour le premier trimestre 2018.



Le chiffre d'affaires a augmenté de 134 % et s'élève à 0,5 million sur base IFRS 15 et à 3,6 millions selon l'IAS 11, la norme utilisée pour comparaison pour le premier trimestre 2017. Bien que l'application de la nouvelle norme comptable IFRS 15 soit obligatoire depuis le 1[er] janvier 2018, l'analyse des résultats sur base comparable IAS 11 utilisée en 2017 sera réalisée à titre pro forma pour l'ensemble de 2018.

La croissance est principalement poussée par le succès des solutions de stockage raccordées au réseau déployées en Europe. Ces développements positifs peuvent également être attribués à la crédibilité du Groupe, obtenue grâce aux projets avec Enel, Terna, Edison et Endesa. En particulier, les phases de production et de tests pour le système de stockage de 20 MW avec Endesa se sont achevées et le chantier du site de construction en Espagne pour la mise en exploitation a déjà débuté. En parallèle, EPS développe des micro-réseaux et des projets d'îles intelligentes en Italie et sur l'Archipel des Comores, des systèmes de batteries de stockage pour le support des réseaux et des générateurs d'énergie conventionnelle en Italie et en Belgique, ainsi que des systèmes de stockage basés sur l'hydrogène à Singapour.

Le carnet de commandes, à la date de ce communiqué de presse, est de 21,6 millions d'euros, dont 6,6 millions d'euros de commandes définitives et irrévocables, basées sur des contrats d'achat d'électricité, pour lesquels le financement est en train d'être structuré. Jusqu'à présent, le pipeline est stable et se situe autour de 150 millions d'euros, ce qui signifie que les projets convertis en carnet de commandes ont été remplacés par de nouvelles opportunités en développement.

Au 31 mars 2018, la position financière nette s'élevait à -13,9 millions d'euros par rapport aux -12,3 millions d'euros du 31 décembre 2017. Ce résultat est principalement dû à l'augmentation du chiffre d'affaires et du carnet de commandes et à l'augmentation correspondante du fonds de roulement, ainsi qu'aux investissements continus dans la recherche et le développement, destinés à mettre en œuvre le potentiel de la technologie EPS.

La trésorerie au 31 mars 2018, représentée par les actifs liquides, s'élevait à 5,3 millions d'euros contre 4,2 millions d'euros fin 2017, grâce en particulier au soutien continu d'Intesa Sanpaolo pour financer le fonds de roulement et la croissance d'EPS.

À PROPOS D'EPS

Electro Power Systems (EPS) opère dans le secteur des énergies durables, et est spécialisé dans le développement de solutions de stockage d'énergie et de microgrids qui permettent de transformer les sources d'énergies renouvelables intermittentes en une véritable source d'énergie stable. Cotée sur le marché réglementé français Euronext (EPS:FP), la société EPS fait partie du groupe ENGIE et est cotée parmi les indices CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable. Son siège social est situé à Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie. Grâce à une technologie propriétaire protégée par 130 brevets et demandes de brevets, et grâce à plus de dix ans de recherches et de développements, le groupe propose des solutions de grande ampleur pour le stockage d'énergie : dans les pays développés, pour la stabilisation des réseaux fortement caractérisés par des sources renouvelables intermittentes, et dans les pays émergents, pour la production d'énergie hors réseau (off-grid) en microgrid à des coûts plus bas que ceux des combustibles fossiles. Au 31 décembre 2017, EPS a installé et a entamé la phase de mise en service de 48 projets à grande échelle, y compris des systèmes hybrides hors réseau alimentés par des systèmes de stockage d'électricité et d'énergie renouvelable. Elle fournit de l'énergie à plus de 165 000 clients par jour, pour une capacité totale de 47 MWh dans 21 pays du monde répartis en Europe, en Amérique latine, en Asie et en Afrique.

PRINCIPES DE RÉDACTION

À compter du 1er janvier 2015, la loi française n° 2014-1662 du 30 décembre 2014, portant transposition de la Directive Européenne 2013/50/UE, a supprimé pour les sociétés françaises cotées en bourse l'obligation de publier leurs résultats financiers trimestriels. Ce communiqué de presse est donc publié de façon volontaire par EPS, conformément à sa politique visant à informer régulièrement les investisseurs et le marché des performances opérationnelles et financières du Groupe, ainsi que sur les perspectives d'activité, compte tenu des politiques de communication pratiquées par nos homologues du secteur de l'énergie.

Les informations financières (non vérifiées) pour le premier trimestre s'achevant le 31 mars 2018 incluent le chiffre d'affaires, le carnet de commandes, la trésorerie et la situation financière nette. Le chiffre d'affaires est présenté sur une base consolidée pour les trois premiers mois de 2018. Le carnet de commandes est présenté à la date de ce communiqué de presse, le 15 mai 2018. Les informations relatives aux liquidités et à la position financière nette correspondent à la fin de la période au 31 mars 2018 et au 31 décembre 2017, en accord avec les comptes consolidés.

Les comptes présentés ici ont été préparés conformément aux critères d'évaluation et de comptabilisation définis dans les IFRS (International Financial Reporting Standards) établis par l'IASB (International Accounting Standards Board) et adoptés par la Commission Européenne, conformément à la procédure définie à l'Article 6 du Règlement Européen (CE) n° 1606/2002 du Conseil et du Parlement Européen du 19 juillet 2002. Ces critères, à l'exception de l'application de l'IFRS 15 qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2018, sont identiques à ceux des comptes consolidés 2017, publiés le 28 mars 2018, dont nous recommandons fortement la lecture aux investisseurs. Le présent communiqué de presse constitue les informations financières d'Electro Power Systems S.A. pour le premier trimestre 2018. Toutes les communications exigées par la loi, y compris le Rapport Financier Annuel (Annual Financial Report) portant sur l'exercice 2017 et le Document de Référence portant sur l'exercice 2016, sont disponibles sur le site internet du Groupe (http://www.electropowersystems.com) dans la section « Financial Information » et sont publiées par Electro Power Systems SA conformément aux dispositions de l'article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier français, et des articles 222-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué comprend des déclarations prospectives, c'est-à-dire des analyses et hypothèses concernant des événements et circonstances futurs, en particulier concernant le carnet de commandes et le pipeline, qui sont évalués sur la base des paramètres décrits dans la présentation du Plan stratégique 2020, publié sur http://www.electropowersystems.com. Ces déclarations comportent des facteurs de risque décrits plus en détail dans nos comptes déposés réglementaires, y compris les comptes consolidés 2017 et le document de référence 2016. Tous les chiffres sont des approximations basées sur les opinions et les hypothèses des dirigeants et les résultats effectifs pourraient varier par rapport à ceux présentés ci-dessus.

Ce communiqué comprend des déclarations qui sont, ou peuvent être considérées comme, des déclarations prospectives. Ces déclarations peuvent être identifiées par l'emploi d'une terminologie prospective, comprenant des verbes ou des termes tels que « croit », « anticipe », « estime », « prévoit », « a pour but », « peut », « projette », « développement », « en cours de discussion » ou « client potentiel », « devrait » ou « va », « projets », « backlog », « pipeline » ou « plans » ou, pour chacun de ces termes, leurs contraires ou autres variantes ou terminologies équivalentes, ou par des discussions de stratégie, de plans, d'objectifs, de buts, d'événements ou d'intentions futures. Ces déclarations incluent tous les points qui ne sont pas des faits historiques. Elles apparaissent tout au long de ce communiqué et comprennent, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant les intentions, croyances ou prévisions actuelles du Groupe EPS, concernant, entre autres, les résultats du groupe en matière de développement commercial, de transactions, de situation financière, de perspectives, de stratégies financières, de prévisions pour la conception et le développement du produit, des applications et autorisations réglementaires, de modalités de remboursement, de coûts de vente et de pénétration du marché.

De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, car elles se rapportent à des événements et des circonstances à venir. Ces déclarations prospectives ne constituent pas des garanties au regard de performances futures et des résultats actuels des transactions du Groupe EPS ou pour le développement des marchés et de l'industrie dans lesquels le Groupe EPS exerce son activité ; elles peuvent différer de façon significative de ce qui est décrit ou suggéré par les déclarations contenues dans ce communiqué. De surcroît, même si les résultats des transactions, la situation financière et la croissance du Groupe EPS, ainsi que le développement des marchés et de l'industrie dans lesquels le Groupe EPS exerce son activité, coïncident avec les déclarations de ce communiqué, ces résultats ou ce développement ne peuvent pas être représentatifs des résultats ou des développements des prochaines périodes. Un certain nombre de facteurs peuvent donner lieu à une différence importante entre les résultats et le développement du Groupe EPS par rapport à ceux exprimés ou suggérés par ces déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les conditions générales économiques et commerciales, les conditions mondiales du marché de l'énergie, les tendances de l'industrie, la concurrence, les changements de loi ou de réglementation, les changements de régime fiscal, la disponibilité et le coût du capital, le temps nécessaire pour débuter et achever le cycle de vente, les fluctuations du cours des devises, les modifications de la stratégie business et les incertitudes politiques et économiques. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de publication des documents concernés.

Les références:

Sur base comparable : basé sur un cadre de consolidation comparable en vertu de l'IAS 11. Le carnet de commandes signifie, à la date de ce communiqué de presse, le chiffre d'affaires estimé et les autres sources de revenus attribuables (1) aux commandes reçues, aux contrats signés et aux projets attribués à la date actuelle et (2) aux projets sécurisés par un contrat d'achat d'électricité, où la valeur négociée est un prix au kWh d'électricité et un volume de MW à installer.

