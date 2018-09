Esendex présentera en exclusivité en France : la messagerie enrichie lors du salon de Paris Retail Week

NOTTINGHAM, England, September 7, 2018 /PRNewswire/ --

La société de télécommunication animera un atelier solution sur la messagerie enrichie en mettant l'accent sur le RCS lors de la quatrième édition de Paris Retail Week.

Le 10 septembre, Esendex l'entreprise spécialiste dans le secteur de la communication d'entreprise, présentera pour la première fois en France, la messagerie enrichie avec une focalisation sur le RCS lors d'un atelier solution.

Le RCS est le seul canal qui combine le taux d'engagement du SMS avec les fonctionnalités enrichies des applications de messagerie.

Le Rich Communication Service (RCS), ou service de communication enrichi, est considéré comme le SMS 2.0. Il s'adapte aux besoins des utilisateurs toujours plus expérimentés qui ont pris l'habitude d'utiliser internet avec son contenu riche via leur téléphone et des applications comme Whatsapp, dans la vie de tous les jours.

Laurent Buron, Responsable Europe de Esendex et Mathieu Jammet, Responsable commercial France de Esendex présenteront cette nouvelle technologie en exclusivité, qui permettra aux entreprises d'envoyer des messages riches et interactifs dans le but de créer une relation forte et engageante avec les consommateurs.

Cette nouvelle technologie facilitera donc la vie des usagers avec de nombreuses actions qui seront présentes dans le corps même du message. Reporter ou annuler un rendez-vous, effectuer un achat et régler pour des articles, sans quitter l'application native de messagerie du téléphone, sera alors un jeu d'enfant.

La proposition de Esendex diffère des autres entreprises, avec l'option de replis d'une landing page, garantissant ainsi que la clientèle recevra un message enrichissant et engageant quelle que soit la marque de son mobile.

Dans le cadre du programme d'accès anticipé de Google pour le RCS, Esendex s'est associé à certaines marques pour créer des exemples de parcours clients interactifs. Ces démonstrations ont été présentées lors de la Mobile World Conférence à Barcelone et certains exemples de messages enrichis seront présentés lors de l'atelier à Paris.

Le PDG d'Esendex, Geoff Love, a commenté :

"Nous pensons que la messagerie enrichie (RCS) va révolutionner la messagerie mobile d'entreprise en France et nous sommes impatients de démontrer ces capacités lors de notre atelier solution à Paris."

Esendex animera un atelier intitulé "Découvrez le RCS, le futur de la Messagerie Mobile d'entreprise par Esendex" lors de la quatrième édition de Paris Retail Week le 10 septembre 2018 à 14h en salle 6. Le but de cet atelier est de présenter le RCS et ces avantages pour préparer sa sortie en France en cette fin d'année. Esendex sera également présent du 10 au 12 septembre 2018 au stand U120 lors du salon de Paris Retail Week.

