Esendex s'apprête à lancer une nouvelle génération de SMS dans le cadre du programme RCS Early Access de Google

La société de télécommunication Esendex a intégré le nouveau programme d'accès Google pour développer la nouvelle génération du SMS: Le message enrichi ou RCS.

Google a ouvert la voie d'une nouvelle génération de technologie mobile, basée sur les traditionnels SMS avec les fonctions avancées d'une application mobile.

Esendex, est l'une des rares entreprises au monde à adhérer au programme d'accès anticipé de Google qui permettra de développer cette nouvelle génération de message.

Depuis le début de l'année 2018, ce système est en cours de déploiement pour les systèmes Android et représente une énorme évolution dans la technologie des smartphones et des applications. En effet, l'utilisateur n'aura plus besoin de télécharger une application, il pourra simplement utiliser le message pour interagir avec la marque.

Par exemple, lorsqu'un client commandera un article, il ne recevra pas uniquement un simple message, mais un SMS interactif avec la possibilité de changer la date de livraison, une suggestion d'articles, voir même la localisation du magasin le plus proche, toutes ces actions seront possibles dans le corps même du message.

Le RCS améliorera la relation entre les entreprises et les clients grâce à des conversations plus riches et interactives avec des images, des vidéos, voir même des options d'achat présentes dans le SMS. Les entreprises pourront alors connaître le réel retour sur investissement de leurs campagnes SMS.

Cette nouvelle technologie pourrait également aider à réduire l'envoi de SMS frauduleux et spams, grâce à un très strict procédé de vérification rendant la tâche difficile pour les spammeurs.

Les utilisateurs pourront faire et modifier des réservations, discuter avec le service client instantanément, voir même régler leurs achats en ligne via des portefeuilles virtuels comme Google Pay.

Le nouveau système de messagerie s'appelle Rich Communication Services (RCS), ou message enrichi. Google a acquis un fournisseur leader lors de son rachat de Jibe mobile en 2015 et a créé un programme d'accès très restreint, ouvert à seulement quelques entreprises dont Esendex.

Le PDG de Esendex, Geoff Love, a commenté:

"Nous avons fait un premier pas vers la révolution du paysage télécom. En août 2017, Esendex a été accepté dans le programme Early Access de Google concernant les RCS, parmi une sélection restreintes de sociétés à travers le monde."

"Nous travaillons actuellement avec quelques marques sélectionnées pour être les premières à adopter cette nouvelle technologie, et leur enthousiasme pour cette technologie est contagieux. Nous prévoyons de lancer RCS au grand public très prochainement."

