Etude Interhome: Les lieux de loisirs et de sorties priment pour les vacances avec enfants et animaux de compagnie

PARIS, 8 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Partir en vacances avec ses enfants et/ou son animal de compagnie promet de bons moments passés ensemble. Mais l'organisation n'est pas toujours si facile. De la préparation au logement, il faut tenir compte de plusieurs choses car au final, tout le monde doit passer de bonnes vacances : vous-même, vos enfants et les quadrupèdes. Comment font les Français pour partir en vacances avec enfants et animaux de compagnie ? Quelle est leur plus grande préoccupation et qu'est-ce qui leur fait le plus plaisir ?

Les chiffres ne mentent pas, les Français aiment voyager en famille. Pas moins de 89 % des Français affirment partir au moins une fois par an en voyage avec leurs enfants. Parmi les parents qui voyagent plus de trois fois par an avec les enfants (12 %), la plus grande partie (20 %) est âgée entre 18 et 24 ans. Donc plus les parents sont jeunes, plus ils partent en vacances en famille, selon une enquête d'Interhome* parmi un groupe représentatif de vacanciers, hommes et femmes confondus, de 18 à 70 ans avec un amour pour le voyage. Avec les résultats de cette étude, Interhome souhaite mieux comprendre le comportement du consommateur en matière de vacances et de voyage.

L'étude démontre aussi que près de 40 % des Français emmènent toujours leur animal de compagnie avec eux, il est donc un membre de la famille à part entière ! Les plus de 60 ans sont ceux qui emmènent le plus leur animal en vacances (50 %) et ce sont surtout les gens de l'ouest de la France qui voyagent avec (46 %). Lorsque l'on sait le nombre d'abandons, surtout en période estivale, il est plus important que jamais de bien s'organiser pour les vacances.

*Pour plus de données, voir l'infographie Enfants et animaux de compagnie en vacances (Source : Interhome).

