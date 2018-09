Europlasma annonce la signature d'un accord-cadre de partenariat avec Orano Cycle ainsi que l'avancement de discussions auprès d'investisseurs en vue d'avoir un actionnaire de référence

BORDEAUX, France, September 5, 2018 /PRNewswire/ --

EUROPLASMA ANNONCE :

LA SIGNATURE D ' UN ACCORD-CADRE DE PARTENARIAT AVEC ORANO CYCLE

L'AVANCEMENT DE DISCUSSIONS AUPRES D'INVESTISSEURS EN VUE D'AVOIR UN ACTIONNAIRE DE REFERENCE

1- Signature d ' un accord-cadre de partenariat R&D et industriel avec Orano Cycle, société du Groupe Orano

Europlasma et Orano Cycle ont signé ce jour un accord-cadre de partenariat qui permettra à Orano Cycle de s'appuyer sur les technologies et procédés d'Europlasma pour accélérer son développement, et à Europlasma de consolider sa croissance en France et à l'international pour ses activités de valorisation de déchets dangereux et gaz toxiques.

Orano Cycle est une société du Groupe Orano, spécialisée notamment dans le démantèlement des installations nucléaires, ainsi que le traitement et le conditionnement des déchets dangereux et en particulier radioactifs.

Le partenariat porte sur l'ensemble des secteurs d'intérêt commun à Orano Cycle et à Europlasma :

Le traitement des déchets nucléaires de faible ou moyenne activité,

Le traitement de l'amiante conventionnel et de l'amiante non-conventionnel,

Le traitement d'autres déchets dangereux conventionnels,

La purification de gaz toxiques.

Ce partenariat, qui s'inscrit parfaitement dans les objectifs stratégiques d'Europlasma, est une étape majeure dans la montée en puissance des activités du Groupe pour la valorisation des déchets dangereux et la purification des gaz toxiques (Inertam et Europlasma Industries). Il ne porte pas sur l'activité de production d'énergie renouvelable par gazéification de déchets (CHO Power), qui poursuit son plan de croissance avec en premier lieu les projets CHO Tiper et CHO Locminé.

Les équipes d'Europlasma et d'Orano Cycle, qui collaborent déjà sur certains projets de nature industrielle, ont décidé de nouer un partenariat d'une durée initiale de 4 ans, puis renouvelable annuellement par tacite reconduction.

Placé sous la responsabilité d'un Comité de Pilotage paritaire, qui comporte deux volets :

Un volet R&D : un groupe de travail commun sera mis en place pour optimiser les procédés plasma existants et potentiellement en développer de nouveaux pour le traitement de déchets conventionnels ainsi que les déchets nucléaires de moyenne ou faible activité. Il s'appuiera sur un « Centre d'Excellence R&D Plasma » commun, localisé à Morcenx, qui permettra d'accélérer les développements en matière de R&D.

Un volet industriel et commercial : Europlasma et Orano Cycle travailleront en collaboration pour développer de nouvelles installations de traitement respectivement de déchets dangereux conventionnels (amiante, cendres volantes, gaz toxiques, …), et de déchets nucléaires.

Ce partenariat entrera en application avant la fin de l'année sous réserve d'augmentations du capital d'Europlasma permettant à la société de financer sa croissance et à un actionnaire de référence de détenir au moins 34% du capital.

2- L ' avancement de discussions auprès d ' investisseurs en vue d ' avoir un actionnaire de référence

En parallèle, des négociations avancées avec des investisseurs financiers sont en cours, susceptibles dans un premier temps, avant l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 27 septembre 2018, de donner lieu à une augmentation du capital d'Europlasma de 10 à 20% du capital dans le cadre de la résolution 6 ou 7 votée lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 octobre 2017.

A propos d'EUROPLASMA

Au cœur des problématiques environnementales, EUROPLASMA conçoit et développe des solutions plasma innovantes destinées à la production d'énergies renouvelables et à la valorisation des déchets dangereux ainsi qu'à des applications sur-mesure pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH™, (FR0000044810-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d'informations: http://www.europlasma.com

