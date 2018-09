Europlasma annonce la suspension de l’exercice du 3ème bon d’émission d’obligations convertibles

BORDEAUX, France, September 3, 2018 /PRNewswire/ --

Dans le cadre du contrat de financement mis en place avec le fond luxembourgeois European High Growth Opportunities Securization Fund, la Société a suspendu, ce jour, l'exercice automatique du 3ème bon d'émission d'obligations convertibles (BEOCA) initialement prévu le 13 septembre 2018 (cf communiqué du 17/07/2018). L'éventuelle réactivation du contrat fera également l'objet d'un communiqué.

La société rappelle qu'un tableau de suivi des BEOCA est consultable sur son site internet dans l'espace « Investisseurs & Actionnaires », rubrique « Information Réglementée », onglet « Information sur le capital ».

A propos d'EUROPLASMA

Au cœur des problématiques environnementales, EUROPLASMA conçoit et développe des solutions plasma innovantes destinées à la production d'énergies renouvelables et à la valorisation des déchets dangereux ainsi qu'à des applications sur-mesure pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH™, (FR0000044810-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d'informations: http://www.europlasma.com

