EUROPLASMA: Assemblée Générale, nouvelle convocation

Le procès-verbal de l'Assemblée Générale et les informations relatives au quorum sont disponibles sur le site Internet de la société, http://www.europlasma.com.

Le Conseil d'Administration doit se réunir dans les prochains jours afin d'arrêter la date la plus opportune pour permettre la mobilisation du plus grand nombre possible d'actionnaires et atteindre ainsi le quorum.

La date à laquelle les actionnaires seront réunis sur seconde convocation fera ainsi l'objet d'un prochain communiqué, à paraitre la semaine prochaine.

Il est d'ores et déjà précisé que la date du 6 juillet 2018 précédemment évoquée dans l'avis de réunion et l'avis de convocation ne sera pas retenue.

Avertissement important

Ce communiqué contient des informations et déclarations de nature prévisionnelle fondées sur les meilleures estimations de la Direction à la date de leur publication. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes difficilement prévisibles et généralement en dehors du champ d'action du Groupe. Ces risques incluent les risques listés dans le Document du Référence du Groupe disponible sur son site internet http://www.europlasma.com. Les performances futures du Groupe peuvent en conséquence différer sensiblement des informations prospectives communiquées et le Groupe ne peut prendre aucun engagement quant à la réalisation de ces éléments prévisionnels.

