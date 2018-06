EUROPLASMA: Information sur l'activité du Groupe

Point sur l ' avancement du programme d ' optimisation de la centrale CHO Morcenx :

Suite à l'obtention de la « Final Acceptance » (FA), un plan d'optimisation de la centrale a été mis en œuvre. Ce plan, d'une grande ampleur, a pour objectif d'améliorer ou de remplacer certains équipements dont la conception ou le niveau d'usure limitent encore les performances de la centrale et ainsi de maximiser à terme sa rentabilité économique.

Les travaux à ce jour réalisés sur la chaine de production ont porté sur :

le débit du gaz de synthèse,

le pilotage du gazéifieur,

la diminution des pertes de charge.

D'autres travaux ont déjà fait l'objet d'études de détail et de commandes, et seront réalisés au cours de l'été prochain. Ils concerneront :

l'optimisation du filtrage,

l'extraction des mâchefers,

la rationalisation du séchoir,

la rénovation d'équipements divers

La réalisation de ce programme d'optimisation, conforme au planning, nécessite un fonctionnement de la centrale réduit à une succession de courtes périodes destinées essentiellement à la validation des travaux réalisés et à la vérification de leur instrumentation. Ainsi, depuis le 1[er] janvier 2018, la centrale a produit 2 435,5 MWh.

Malgré une production électrique en deçà des attentes, le procédé s'avère stable, les optimisations apportées sont convaincantes, et les perspectives de montée en puissance dans les prochains mois sont prometteuses.

Point sur l ' avancement des projets en cours :

Parallèlement au bouclage en cours du financement en fonds propres de la future centrale CHO Tiper, les travaux de raccordement aux réseaux d'électricité et d'eau potable ont été réalisés sur le terrain d'implantation à Thouars (Deux Sèvres).

Le développement des autres projets se poursuit, à des stades d'avancement différents de manière à cadencer les mises en chantier.

Traitement de l'amiante - Inertam :

1/ L'activité

L'installation de quatre dépoussiéreuses dans la zone confinée a permis de réduire significativement l'interruption de la ligne de traitement pour maintenance et ainsi retrouver un niveau « standard » de production.

Ainsi, sur le mois de mai, 555 tonnes de déchets d'amiante ont pu être vitrifiées, ce qui est très proche de la capacité nominale de l'usine. L'installation d'une centrale d'aspiration, prévue en juillet, devrait permettre d'augmenter les cadences de production au-delà du nominal.

En parallèle, les commandes du mois de mai ont pratiquement doublé (+96%) par rapport à la même période l'année précédente.

2/ Les perspectives

Les études de détail du « four bis » sont achevées, ce qui devrait permettre à ce four d'être opérationnel début 2019. Pour mémoire, l'objectif de ce four de rechange, rigoureusement identique au four existant, est d'augmenter la disponibilité de l'usine en réduisant considérablement les temps d'arrêt liés à la maintenance du four de fusion, et ainsi de traiter près de 1 200 tonnes supplémentaires chaque année.

Solutions Plasma - Europlasma Industries

1/ L'activité

Dans la continuité de la réception du système plasma et du four de fusion de déchets nucléaires faiblement actifs en Bulgarie (contrat KNPP) en septembre dernier, Europlasma participera au Workshop « Innovative Plasma Technologies for Radioactive Waste final disposal » organisé par l'Andra à l'occasion du salon « World Nuclear Exhibition » (Paris, 26 au 28 juin 2018).

La réunion de lancement officiel du projet IGAR (Injection de Gaz Réducteur), a eu lieu début juin en présence de l'ADEME et de tous les partenaires du projet. Pour rappel, ce projet a pour objectif de valider à l'échelle pré-industrielle, puis industrielle, une solution plasma permettant à la production sidérurgique de réduire son empreinte carbone.

2/ Les perspectives

Dans le cadre de son développement commercial, Europlasma a été sélectionné pour fournir une étude d'installation d'une unité de vitrification d'amiante dans le cadre d'un appel d'offres lancé par la CCI de l'Ile de la Réunion pour une mission d'expertise sur les moyens de valorisation d'amiante.

Par ailleurs, Europlasma toujours présent sur le marché chinois, a été invité à présenter son expertise du recyclage et de la valorisation du vitrifiat issu du traitement par plasma de cendres volantes lors d'une conférence nationale sur l'industrie des déchets dangereux organisée par la China Recycling Association à Zibo en Chine.

Evènements Corporate :

Europlasma et CHO Power ont obtenu en mai 2018 la certification ISO 9001 - 2015.

Cette nouvelle version 2015 constitue une évolution significative de la certification ISO 9001. Elle impose à l'entreprise d'évaluer son contexte c'est-à-dire d'identifier les enjeux internes ou externes en lien avec la stratégie et les performances afin de prendre en compte en continu les changements.

Afin de protéger son savoir-faire et dans le cadre de sa stratégie de propriété intellectuelle, Europlasma a obtenu en 2018 trois nouveaux brevets, qui concernent :

Un dispositif de séchage - France

La vitrification de déchets amiantés - Europe

La production de biocarburant par gazéification de déchets - Europe

