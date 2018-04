Exclaimer étend son système primé « Solution Cloud de signature mail » à G Suite

Exclaimer Limited, le leader global reconnu du marché des solutions de signature mail, lance aujourd'hui la dernière nouveauté de sa gamme de gestion de signature mail en mode cloud: Exclaimer Cloud - Signatures for G Suite. Ce nouveau service permet aux organisations qui utilisent Google's cloud productivity suite de créer et gérer de façon centralisée les signatures de tous les utilisateurs de Gmail.

« Le nombre d'organisations qui utilisent G Suite connait une croissance rapide » dit Andrew Millington, CEO d'Exclaimer. « Malheureusement, G Suite ne fournit pas les fonctionnalités demandées par beaucoup de sociétés pour créer et gérer les signatures mail d'entreprise. Gmail représente maintenant 42.7%* du marché des courriels commerciaux en mode cloud et Exclaimer étant le leader global du marché des solutions de gestion des signatures mail, la création d'un service pour G Suite a été une décision naturelle.

Exclaimer Cloud - Signatures for G Suite donne aux utilisateurs de G Suite une signature mail d'entreprise dynamique aux mails envoyés par tout appareil ayant un accès internet. Avec ce nouveau service en mode cloud, les organisations peuvent contrôler centralement toutes les signatures Gmail des utilisateurs de G Suite, et ils ont la complète flexibilité de décider les utilisateurs auxquels appliquer les signatures et pour quel genre de mail.

« Avec la rapide croissance d'organisations qui utilisent des plates-formes de productivité en mode cloud, la sécurité est une priorité absolue quand on considère des produits SaaS » remarque Daniel Richardson, CTO d'Exclaimer. « Exclaimer Cloud - Signatures for G Suite est alignée avec notre Certification ISO 27001:2013 de Système de Management de la Sécurité de l'Information (SMSI), et cela la rend la solution la plus sécurisée de gestion de signature pour G Suite disponible sur le marché ».

« Afin de poursuivre notre position de leader du marché des solutions de signature mail, nous devons continuer à nous adapter comme société à l'adoption rapide du cloud dans le monde entier » dit Millington. « Après plusieurs mois d'intense développement, nous sommes très fiers de mettre sur le marché Exclaimer Cloud - Signatures for G Suite, en apportant au marché de G Suite une expérience de presque 20 ans dans la création de solutions multi-primées ».

*Source: Radicati Group, Cloud Business Email Market, 2017-2021 https://www.radicati.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/Cloud_Business_Email_Market_2017-2021,_Executive_Summary.pdf

À propos de Exclaimer

Fondée en 2001 Exclaimer est le leader global reconnu du marché en logiciels et solutions de signature mail sur site et en mode cloud pour Office 365, Microsoft Exchange et G Suite. La société a réussi à obtenir la certification ISO 27001:2013 pour son service de gestion de signature en mode cloud. Exclaimer a plus de 50 millions d'utilisateurs dans le monde entier dans plus de 150 Pays avec des sociétés qui ont des licences pour plus de 100.000 utilisateurs. Sa base de clients variée inclut des organisations internationales connues comme Sony, Mattel, 10 Downing Street, NBC, Gouvernement du Canada, BBC et beaucoup d'autres organisations de tous les secteurs et dimensions.

Pour plus de renseignements sur Exclaimer, merci de visiter http://www.exclaimer.com

LA SOURCE Exclaimer