Expert System fait avancer l'intelligence artificielle dans le secteur de l'assurance

Expert System, éditeur de logiciel d'intelligence artificielle, poursuit sa stratégie de croissance. En consolidant la position de sa technologie Cogito® sur les marchés à fort potentiel, la société lance aujourd'hui deux nouveaux produits destinés au secteur de l'assurance qui viennent renforcer les solutions récemment adoptées par ses clients tels que Zurich Insurance Group, Lloyd's of London et Generali.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20151028/281530LOGO )



La transformation digitale ouvre de nouvelles voies d'innovation pour le marché de l'assurance. La compétitivité est basée sur un niveau d'efficacité plus élevé et dépend de la qualité des offres ainsi que de la capacité à réduire les coûts, à simplifier la mise en conformité et à apporter des réponses aux demandes clients de plus en plus nombreuses. Ce n'est sans doute pas un hasard si les deux processus assurantiels qui nécessitent le traitement de gros volumes de données contenant des informations non structurées à haut risque sont au cœur de la transformation digitale du secteur : la gestion des sinistres et la souscription.

Expert System a développé une offre entièrement basée sur de l'intelligence artificielle (IA) associée aux technologies RPA (Robotic Process Automation) afin de permettre l'automatisation des processus complexes et riches en informations. Grâce à la capacité à fournir à la fois une analyse précise et une compréhension du texte qui caractérise la technologie cognitive Cogito®, Expert System supporte les activités principales des assureurs en offrant une mise en œuvre et un retour sur investissement rapides.

L'offre d'Expert System repose sur deux nouveaux produits :

Cogito pour la Gestion des Sinistres : Cogito® reconnaît automatiquement les différents documents (déclaration de sinistre, rapport médical, procès-verbal d'accident, documents juridiques, etc.) puis identifie les informations pertinentes pour comparer facilement les devis et la couverture contractuelle afin de proposer une estimation d'indemnisation. L'automatisation de l'ensemble du processus permet la détection précoce de fraude, réduit la durée de traitement du sinistre ainsi que les coûts. Au final, l'automatisation contribue également à améliorer la qualité du service et la satisfaction client.

Cogito pour la Souscription : En utilisant les données de profil client et de risque, Cogito® propose une estimation de prime et des conditions de couverture pour compléter un devis ou pour établir une police d'assurance. Grâce à l'automatisation, les assureurs peuvent gérer le processus de souscription plus rapidement et efficacement avec une plus grande précision dans l'évaluation des risques, l'analyse de conformité et les audits.

« Aujourd'hui, nous présentons une offre hors pair pour le secteur de l'assurance » a déclaré Pamela Negossanti, Global VP Assurance chez Expert System. « Nous sommes extrêmement satisfaits des résultats obtenus avec quelques-unes des plus grandes compagnies d'assurances mondiales. L'élargissement de notre offre d'Intelligence Artificielle témoigne de notre fort engagement à innover et créer de la valeur métier tout en capitalisant sur les capacités uniques de Cogito® à accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle au sein du secteur de l'assurance ».

À propos de Expert System

Expert System (EXSY: MIL) est un leader en Intelligence Artificielle appliquée au texte. Sa plate-forme phare Cogito®, basée sur une association unique de technologie sémantique et d'apprentissage automatique, extrait la connaissance exploitable issue d'informations internes et externes et automatise les processus intensifs de traitement de l'information. Cogito® aide les entreprises à déployer une automatisation cognitive pour accélérer les processus métiers, améliorer la gestion de l'information et permet de prendre de meilleures décisions. Les solutions d'Expert System sont largement utilisées dans les médias, le service client, la conformité, l'atténuation des risques liés aux tiers et les applications de renseignement. De nombreuses organisations issues de secteurs d'activités vairés font confiance à Expert System dans le monde entier : AFP, APEC, Crédit Agricole, EDF, Sanofi, BASF, Bayer, Bloomberg BNA, BNP Paribas, Chevron, Clarivate, Eli Lilly, Gannett, Generali, FMI, Lloyd's de Londres, Ministère de l'Agriculture des États-Unis, Ministère de la Justice des États-Unis et Zurich Insurance Group.

Pour plus d'information visitez www.expertsystem.com et suivez-nous sur Twitter @Expert_SystemFR

LA SOURCE Expert System