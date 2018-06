Expert System qualifiée d'acteur majeur parmi les fournisseurs d'analyse sémantique basée sur l'intelligence artificielle par un cabinet d'études indépendant

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/711991/Expert_System_Logo.jpg )



Dans le rapport, qui évalue les huit fournisseurs majeurs, Cogito® a obtenu le meilleur score aussi bien en termes de fonctionnalités proposées que sur les critères de combinaison de règles sémantiques et d'apprentissage automatique. Forrester déclare que « Parmi tous les participants, Cogito a obtenu l'un des plus hauts degrés de précision sur une série de données sur lesquelles la solution n'a pas été entrainée auparavant ». Expert System a également obtenu le meilleur score concernant les critères d'organisation des services professionnels et de spécialisation verticale.

«C'est un honneur pour nous d'avoir été désignés comme un acteur majeur dans le rapport The Forrester Wave™ : AI-based Text Analytics Platforms," a déclaré Marco Varone, Président et Directeur technique d'Expert System. «Nous estimons que ce rapport confirme la justesse de notre stratégie et reconnaît nos efforts d'intégrer le meilleur des méthodes traditionnelles de traitement du langage naturel et d'apprentissage automatique dans une seule et unique plateforme qui permet à nos clients d'automatiser leurs processus métiers de manière intelligente et d'obtenir des résultats immédiats en intégrant l'intelligence artificielle à tous les niveaux de leur organisation».

The Forrester Wave™ : Plateformes d'analyse sémantique basée sur l'intelligence artificielle, 2nd trimestre 2018

Dans un contexte marché plus favorable à l'achat de solutions clés en main qu'à la conception de solutions complexes d'analyse sémantique, le rapport Forrester Wave montre comment chacun des huit fournisseurs de plateformes d'analyse sémantique basée sur l'intelligence artificielle répond à 22 critères clés et aide les développeurs et intégrateurs d'applications travaillant sur les projets d'analyse sémantique à faire le bon choix. Pour en savoir plus sur le rapport The Forrester Wave™ : AI-Based Text Analytics Platforms, Q2 2018 et consulter l'évaluation complète de Forrester sur Cogito®, cliquer ici: le rapport est mis à disposition gracieusement aux abonnés Forrester et disponible à la vente.

Tout en continuant de délivrer des fonctionnalités innovantes et perfectionnées, la plateforme Cogito® d'Expert System permet aux entreprises et aux agences gouvernementales d'automatiser les processus liés au traitement d'informations, de prendre des décisions plus éclairées et d'optimiser les interactions avec les clients. Reposant sur une combinaison unique de technologies d'Intelligence Artificielle, la technologie Cogito® fournit en temps réel une compréhension des textes à la fois précise, automatique, instantanée et surtout génératrice de retour sur investissement.

À propos de Expert System

Expert System (EXSY: MIL) est un leader en Intelligence Artificielle appliquée au texte. Sa plate-forme phare Cogito®, basée sur une association unique de technologie sémantique et d'apprentissage automatique, extrait la connaissance exploitable issue d'informations internes et externes et automatise les processus intensifs de traitement de l'information. Cogito® aide les entreprises à déployer une automatisation cognitive pour accélérer les processus métiers, améliorer la gestion de l'information et permet de prendre de meilleures décisions. Les solutions d'Expert System sont largement utilisées dans les médias, le service client, la conformité, l'atténuation des risques liés aux tiers et les applications de renseignement. De nombreuses organisations issues de secteurs d'activités vairés font confiance à Expert System dans le monde entier : AFP, APEC, Crédit Agricole, EDF, Sanofi, BASF, Bayer, Bloomberg BNA, BNP Paribas, Chevron, Clarivate, Eli Lilly, Gannett, Generali, FMI, Lloyd's de Londres, Ministère de l'Agriculture des États-Unis, Ministère de la Justice des États-Unis et Zurich Insurance Group.

