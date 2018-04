Florius fournit une expérience client omnicanal avec Avaya et Dimension Data

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/676333/Florius_Avaya_Dimension_Data.jpg )



Découvrez comment Florius transforme l'expérience bancaire dans la vidéo ici

Créée il y a 70 ans, la société cherche en permanence à améliorer l'expérience client et la capacité de ses 185 employés à enrichir les interactions avec ses clients. Afin d'accélérer l'étude des demandes de prêts hypothécaires, Florius avait besoin d'une mise à jour opérationnelle au sein de son centre de la relation client et ce, de manière à accroître la flexibilité, à soutenir les interactions multicanal et à fournir un aperçu plus holistique du parcours client. L'objectif était de générer une meilleure expérience client qui soit personnalisée et omnicanal, soutenue par des capacités numériques.

« Le parcours client est très important pour nous », a déclaré Seif Alhamrany, directeur de l'équipe consultative chez Florius. « Nous nous engageons à assurer des délais d'exécution rapides pour les demandes de prêts hypothécaires, et nous avions donc besoin de placer le client au centre, d'avoir un accès rapide à autant d'informations que possible et d'automatiser les processus autant que possible. »

La mise à jour a inclus l'intégration des solutions Avaya Contact Center au sein du système CRM de la société. L'ajout d'Avaya Breeze permet à Florius d'innover avec rapidité, lui permettant de tirer parti de snap-ins pré-fabriqués et prêts à l'emploi, tout en créant et en intégrant rapidement et facilement des applications pour une expérience client différenciée.

« Nous travaillons avec Avaya depuis très longtemps. Il y a un an, nos premières discussions avec Dimension Data ont porté sur le développement d'une feuille de route visant à nous permettre de mieux travailler avec nos clients et d'en faire davantage grâce à la brillante plateforme d'Avaya dont nous disposions », a ajouté M. Alhamrany.

Le site Internet de Florius a été mis en service en mars avec de nouvelles capacités de vidéo WebRTC et de co-navigation facilitées par les snap-ins Avaya Breeze. Avec une expérience client omnicanal personnalisée qui la démarque de la concurrence, Florius se tourne déjà vers l'avenir, avec la possibilité d'incorporer des capacités d'intelligence artificielle et d'autres technologies nouvelles et émergentes.

« Nous n'allons pas nous arrêter là », a commenté M. Alhamrany. « Nous considérons que c'est un projet qui s'inscrit dans la durée dont l'objectif est la satisfaction de nos clients. Nous sommes déjà en cours d'échanges sur les prochaines étapes et les innovations que nous allons intégrer. En ce qui me concerne, je pense que tout est possible. »

Apprenez-en davantage dans l'étude de cas ici

