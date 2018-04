FOREVA contribue à la protection de l'environnement sur notre planète

Une immense œuvre d'art en toile de fond pour symboliser le Jour de la Terre s'intitulait « Les fuseaux horaires du futur », une création commune de Judy Wang, du bureau de design Mellinda basé à Milan et de plusieurs autres collègues afin d'affirmer leurs souhaits de protection environnementale. Mme Wang a partagé ce que la marque cherche à apporter aux femmes partout dans le monde : confiance, liberté et poursuite de leurs propres buts, de même que les principes au cœur de sa recherche et développement : ne causer aucun tort à aucun utilisateur de ses produits, aucun tort à l'environnement et adopter les technologies les plus avancées. Ancien secrétaire général adjoint des Nations unies, Sha a ensuite exprimé ses vœux pour un monde plus vert, en s'unissant ainsi aux souhaits des amis fidèles de FOREVA, représentant sept pays, dont la France et le Royaume-Uni. Ceci a été suivi d'une discussion animée avec les participants.

Mme Wang a déclaré à l'occasion d'une interview que la beauté ne se limite pas à la beauté physique, mais qu'elle associe également beauté intérieure et style de vie intelligent. La définition même de la beauté est en train de changer autour du globe sous l'influence du style européen rococo royal, du style américain moderne se concentrant sur la simplicité et du style d'une confiance nouvelle chez les femmes chinoises marquant leur détermination à poursuivre leurs propres buts. Le souhait quotidien d'un enfant que sa mère qui travaille puisse profiter d'une bonne nuit de sommeil a laissé une profonde impression sur les participants.

En tant que marque de haut de gamme pour les soins de la peau, FOREVA défend une philosophie de la vie laquelle est simple mais efficace grâce à la combinaison de technologies évoluées et d'ingrédients aboutissant à des résultats. La marque invite les femmes chinoises et leurs contreparties dans le monde entier à protéger la Terre et apporter leur soutien au développement durable, et aussi à s'engager dans des campagnes tangibles de respect de l'environnement.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/682648/Foreva.jpg

LA SOURCE Foreva Commercial Co., Ltd.