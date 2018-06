Frédéric MOLIN est nommé à la Direction du développement stratégique du Groupe Ethypharm

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/708212/Ethypharm_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/708213/Frederic_MOLIN.jpg )

Frédéric MOLIN sera en charge d'initier et de diriger les programmes de développement stratégique du Groupe englobant le in-licensing, les partenariats et les fusions et acquisitions.

Pharmacien et titulaire d'un Master spécialisé en Stratégie et Marketing, Frédéric dispose d'une forte et longue expertise dans le business development et l'in-licensing.

Frédéric rapportera directement à Hugues Lecat - Président du Groupe Ethypharm - qui a déclaré: « Frédéric apporte une nouvelle perspective au Groupe. Son sens aigu des affaires et sa double expertise en tant que Pharmacien et dans le marketing sont des atouts majeurs pour développer notre activité ».

Frédéric démarre sa carrière en 1996 au sein des Laboratoires Fournier où il acquiert son expérience dans les études marketing, le in-licensing, les négociations et la mise en œuvre de partenariats. Frédéric rejoint en 2005 les Laboratoires Pierre Fabre en tant que Corporate Licensing Manager. Il est nommé Corporate Licensing Acquisition Director en 2013.

A propos d' Ethypharm

Ethypharm est un Groupe pharmaceutique européen à vocation internationale, acteur engagé dans le traitement des addictions et de la douleur.

Ethypharm développe et commercialise également des médicaments génériques complexes et des médicaments essentiels qui contribuent à réduire les dépenses de santé, notamment dans les domaines de l'oncologie et des soins d'urgence.

Le Groupe emploie 1400 collaborateurs essentiellement en Europe et ses médicaments sont commercialisés dans plus de 80 pays.

Notre ambition est de devenir le leader européen pour le traitement de l'addiction et de la douleur et de développer de nouveaux marchés afin de faciliter l'accès à des médicaments essentiels pour les patients du monde entier.

Contact presse - Avril Ponnelle, presse@ethypharm.com , +33 (0) 1 41 12 17 20

LA SOURCE Ethypharm