Gagnants du prix KfW Construction 2018 : un ensemble de nouvelles et d'anciennes constructions à Cologne et une maison exiguë en vieille ville en Franconie

La banque de promotion allemande KfW remet pour la 16[e] fois le prix annuel KfW Construction (« KfW Award Bauen »). Le prix KfW distingue des maîtres d'ouvrage ou des coopératives de construction ayant mis en œuvre, dans les cinq dernières années, un projet de nouvelle construction ou d'agrandissement, de réaffectation, de modernisation ou de réhabilitation d'un bâtiment existant. Il est parrainé par M. Horst Seehofer, ministre fédéral de l'Intérieur, de la Construction et de l'Habitat. Le jury entourant le professeur Hans Kollhoff, architecte, a évalué les projets sous l'angle de leur équilibre entre architecture et apparence, bonne intégration dans l'environnement bâti, efficience en matière d'énergie et de coûts, conception durable et orientée vers l'avenir, utilisation optimale de l'espace et des surfaces ainsi que confort individuel. Le prix global remis aux sept objets nationaux récompensés par le jury se monte à 35 000 euros. Les lauréats répondent à maints égards aux normes KfW pour des bâtiments efficaces sur le plan énergétique et font tomber les barrières grâce à leur architecture remarquable.

La banque de promotion allemande KfW récompense également un projet international, ce pour la deuxième fois. Ce prix spécial a été remporté par le bâtiment « Alizari » en Normandie, destiné à des logements sociaux, construit selon le standard « maison passive » et financé par la banque de promotion française Caisse des Dépôts et Consignations.

« Grâce au prix KfW Construction, nous récompensons des projets de logement qui répondent aux exigences de notre époque de manière exemplaire. Dans ce cadre, l'association entre architecture parfaite, efficience énergétique, accessibilité et confort domestique se trouve au centre des considérations », explique Ingrid Hengster, membre du comité directeur de la banque de promotion allemande KfW. « Ce que tous les gagnants ont en commun, c'est d'avoir su voir dans des terrains et des maisons anciennes davantage que des mètres carrés, des surfaces et des rendements potentiels. Tous les lauréats sont parvenus à combiner le charme d'un lieu avec des idées particulières pour son utilisation. »

Les lauréats ont reçu les prix KfW en présence de Stephan Mayer, secrétaire d'État parlementaire au ministère de l'Intérieur, de la Construction et de l'Habitat. « La création d'un espace de vie abordable et d'un objet de propriété immobilière pour des familles avec enfants tout en tenant compte de l'efficience énergétique et de l'accessibilité est un thème central de la politique actuelle du gouvernement fédéral en matière de logement. Les projets récompensés témoignent de manière impressionnante de la manière dont les maîtres d'ouvrage ont donné vie à de nouveaux espaces de vie intelligents, les ont transformés ou modernisés en fonction des besoins, le tout de manière créative et selon leur propre volonté. Des mesures d'économie d'énergie ont ainsi été mises en œuvre de manière efficiente, des obstacles supprimés de manière permanente ou bien les deux ont été combinés en vue de réduire les coûts », a déclaré Stephan Mayer.

La remise des prix s'est déroulée le 17 mai 2018 dans un cadre festif au bureau de représentation de Bertelsmann AG.

Les lauréats :

Catégorie Nouvelle construction :

Premier prix (doté de 7 000 euros) :

L'archidiocèse de Cologne et le bureau d'architectes LK Architekten ont transformé, à Cologne, un lieu de retraite pour religieuses en un charmant ensemble de bâtiments anciens et nouveaux. Ils ont ainsi créé 43 logements bon marché, des bureaux et un centre de formation et de rencontre pour ressortissants locaux, réfugiés, familles et personnes célibataires.

Deuxième prix (doté de 5 000 euros) :

À Munich, en lieu et place d'une sinistre cour de garage, Jürgen Krieger a construit, en association avec le bureau d'architectes Heim Kuntscher Architekten, une maison en bois de caractère quasiment rural. Le bâtiment de trois étages, en plus d'être romantique, est très efficient sur le plan énergétique.

Troisième prix (doté de 3 000 euros) :

À Berlin, une résidence de Lebenshilfe gGmbH offre à 40 personnes en situation de handicap une vie agréable et stimulante - avec des équipements sophistiqués et un espace jardin diversifié. Dans ce lieu conçu par les architectes de büro urbane prozesse, les occupants peuvent mener une vie autonome dans un ensemble agréable et lumineux de deux maisons avec verdure.

Catégorie Bâtiment existant :

Premier prix (doté de 7 000 euros) :

Dans une ruelle de vielle ville en Franconie, le maître d'ouvrage et architecte Michael Aurel Pichler a rénové une maison particulièrement exiguë de manière à ce qu'elle conserve son histoire tout en étant adaptée au mieux aux exigences actuelles. L'ancien et le nouveau font partie du tout, tandis que les témoignages du temps qui ont été conservés peuvent être observés tels quels.

Deuxième prix (doté de 5 000 euros) :

Iris et Christian Müller ont rénové une maison en ruine située en vieille ville de Weiden et datant du XVI[e] siècle. Grâce au travail de l'architecte Karl-Heinz Beer, elle est désormais saine, lumineuse et convient à de multiples utilisations. L'ouverture de la cage d'escalier a permis d'apporter clarté et beauté au bâtiment.

Troisième prix (doté de 3 000 euros) :

Un bâtiment administratif de Bavière, au caractère baroque, resplendit aujourd'hui d'un éclat à la fois neuf et ancien grâce à Ignaz Graf zu Toerring-Jettenbach et à l'architecte Josef Anglhuber du cabinet aris architekten. Il s'agit d'un premier projet rattaché au programme de redynamisation de toute la région. Après une rénovation réalisée avec attention afin de conserver le caractère historique du bâtiment, celui-ci dispose dorénavant de quatre logements peu conventionnels, dont un loft de 200 mètres carrés situé dans l'ancien grenier ainsi qu'un espace commercial.

Catégorie Prix spécial du jury (doté de 5 000 euros) :

Anja Kluge et Ingolf Gössel se sont chargés, avec beaucoup de talent et de ferveur, de la préservation d'une ferme de Forêt Noire de plus de 400 ans, tout en en faisant une maison moderne et à haut rendement. Grâce à une sonde enterrée à 130 mètres de profondeur, qui permet de faire remonter de l'eau d'une température de 21°C, la ferme est largement autonome en énergie.

Catégorie Prix spécial Étranger :

Le prix spécial international a été remporté par un bâtiment destiné à abriter des logements sociaux, construit en Normandie selon le standard « maison passive » et financé par la banque de promotion française Caisse des Dépôts et Consignations. Le bâtiment est classé selon les normes françaises d'économie d'énergie et de réduction des émissions de CO2 (E+C-), mais répond également aux règles allemandes en la matière. Le projet a été sélectionné par l'équipe « Affaires européennes » de la KfW ainsi que par des experts de la banque de promotion française Caisse des Dépôts et Consignations.

Le jury, présidé par le professeur Hans Kollhoff, se compose d'urbanistes, d'experts en énergie, d'architectes ainsi que de représentants du secteur de la construction et de l'habitat, des médias et de la KfW.

Au moyen du programme « Construire et rénover dans une optique de rendement énergétique » inscrit dans le cadre du programme de rénovation des bâtiments pour réduire les émissions de CO2 et du « Programme pour l'efficacite energetique », la KfW promeut, pour le ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie, les mesures prises par des maîtres d'ouvrage privés afin d'améliorer le rendement énergétique. Sur mandat du ministère fédéral de l'Environnement, de la Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire, le programme « Transformation adaptée à l'âge des bâtiments » assure la promotion de l'accessibilité et de la protection antieffraction des bâtiments résidentiels. Les maîtres d'ouvrage bénéficient ainsi d'un soutien dans le cadre des exigences liées aux constructions contemporaines.

Pour de plus amples informations sur les possibilités de financement, rendez-vous sur le site http://www.kfw.de ou téléphonez au 0800-539-9002.

Pour en savoir plus sur les lauréats et accéder aux photos de presse, rendez-vous sur http://www.kfw.de/award et http://www.kfw.de/stories. La chaîne d'information « n-tv » et le journal « Die Welt » sont les partenaires médias de la remise des prix KfW Construction 2018.

