Gibson Brands conclut un accord d'appui à la restructuration pour se recentrer sur ses activités fondamentales

NASHVILLE, Tennessee, 1er mai 2018 /PRNewswire/ -- Gibson Brands Inc. (« Gibson » ou la « société »), a annoncé aujourd'hui qu'elle va se recentrer sur la fabrication d'instruments de musique et de produits audio professionnels de classe mondiale et le développement continu de son portefeuille de marques culte et mondialement réputées, dont Gibson et Epiphone, en se réorganisant autour de ses activités fondamentales. La société a conclu un « Accord d'appui à la restructuration » (« Restructuring Support Agreement ») avec les porteurs de plus de 69,0 % du montant principal de ses billets garantis de premier rang à 8,875 % échéant en 2018 et ses principaux actionnaires, ce qui ouvre la voie à la poursuite du financement et des opérations relatifs aux instruments de musique, mais aussi à une prise de contrôle par ces porteurs de billets.

Pour appliquer l'accord, la société et ses filiales aux États-Unis ont déposé aujourd'hui des dossiers de redressement prénégociés, en vertu du chapitre 11 du Bankruptcy Code des États-Unis. Cela permettra aux activités instruments de musique et audio professionnel de la société de poursuivre sans interruption la conception, l'élaboration, la fabrication et la vente des fameuses guitares Gibson et Epiphone, mais aussi de maintenir les activités relatives aux moniteurs de studio et aux haut-parleurs KRK et Cerwin Vega. L'accord d'appui à la restructuration prévoit le financement des activités liées aux instruments de musique et à l'audio professionnel, soutient les principaux fournisseurs, expéditeurs et fournisseurs de la société, mais aussi la restructuration du bilan de la société. Gibson sortira du chapitre 11 grâce au financement du fonds de roulement, à une réduction importante de la dette et à une plateforme plus légère et solide reposant sur les instruments de musique, qui permettront à la société et à tous ses employés, ses fournisseurs, ses clients et les autres parties prenantes clés de sortir vainqueurs. Henry Juszkiewicz, le PDG de Gibson Brands et David Berryman, le président de Gibson, conserveront tous deux leur fonction à la tête de la société une fois qu'elle sortira du chapitre 11, pour permettre une transition en douceur durant cette opération de transfert de contrôle et aider la société à obtenir de la valeur de ses activités fondamentales.

L'activité Gibson Innovations de la société, en grande partie hors des États-Unis et indépendante de l'activité Instruments de musique, sera liquidée. Cela ne devrait pas avoir de répercussions sur la réorganisation de la société autour de ses activités fondamentales Instruments de musique/ Audio professionnel.

« Ces douze derniers mois, nous avons fait d'importants progrès grâce à une restructuration opérationnelle », a déclaré M. Juszkiewicz. « Nous avons vendu des marques non stratégiques, augmenté les revenus et réduit les exigences de fonds de roulement. La décision de nous recentrer sur notre activité principale, les instruments de musique, à laquelle s'ajoute l'appui important de nos porteurs de billets, assurera selon nous la stabilité à long terme et la santé financière de la société. »

« Il convient de noter que ce processus passera pratiquement inaperçu des clients, qui peuvent toujours compter sur Gibson, en vue de fournir des produits et un service clientèle sans équivalent. »

Dans le cadre de la restructuration, la société a reçu de ses porteurs de billets actuels des engagements de financement à hauteur de 135 millions d'USD à titre de débiteur-exploitant. Ce financement, combiné aux entrées de fonds provenant de ses activités, procurera à la société les liquidités nécessaires pour maintenir ses activités normales durant le processus de redressement.

La société a déposé une série de demandes qui, sous réserve de l'approbation de la Cour, lui permettra d'exercer normalement ses activités tout au long du processus et d'appuyer les partenaires commerciaux clés, dont les vendeurs, les expéditeurs et les fournisseurs. Les premières dispositions permettront à la société de maintenir l'achat de marchandises, la fabrication et la distribution de ses produits aux clients et d'honorer ses politiques de garantie de façon normale.

« Nous sommes reconnaissants envers nos employés, clients, concessionnaires, partenaires et fournisseurs, de leur appui continu tout au long du processus de restructuration », a déclaré M. Juszkiewicz. « La marque Gibson est synonyme de qualité et les mesures prises aujourd'hui permettront aux générations futures d'expérimenter un son, un design et un savoir-faire inégalés que nos employés mettent dans chaque produit Gibson. »

Des renseignements supplémentaires sont disponibles en appelant l'assistance téléphonique Restructuration de Gibson, gratuitement aux États-Unis au 1-844-240-1258. Pour les appels de l'étranger, veuillez composer le 1-929-477-8085 ; les demandes de renseignements par courriel peuvent être envoyées à gibsoninfo@primeclerk.com . Les documents judiciaires et autres documents relatifs aux procédures judiciaires sont disponibles sur un site Web distinct, administré par l'agent payeur de Gibson, le greffier principal, à l'adresse suivante : https://cases.primeclerk.com/gibson.

Alvarez et Marsal fait office de responsable de la restructuration de Gibson, Jefferies LLC est son conseiller financier et Goodwin fournit les conseils juridiques.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fournit des conseils juridiques et PJT Partners est le conseiller financier du groupe ad hoc de porteurs de billets non affiliés, qui appuie la restructuration de la société.

