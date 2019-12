Global Data Bank (GDB) annonce le lancement de sa plateforme data et media en Europe & à l'international

PARIS, 19 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Magid Souhami est nommé Président & Associé, GDB Europe & International. Il assumera ses nouvelles responsabilités à partir du premier trimestre 2020. Magid sera en charge du développement du chiffre d'affaire de GDB en Europe & à l'international. Magid rejoint GDB fort d'une vaste expérience dans l'industrie Publicité et Marketing. Il a occupé des responsabilités de management exécutif au sein de grands groupes internationaux tels que L'Oréal, Procter&Gamble et General Mills. Il a été membre du board de la branche Sourcing de l'association mondiale des annonceurs (WFA : world federation of Advertisers). Son expérience professionnelle mondiale l'a amené à occuper des postes stratégiques et collaborer avec tous les acteurs majeurs des régies publicitaires, agences media, ainsi que les entreprises clé de l'industrie data et tech en tant que client.